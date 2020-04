V Anglii zuří debata: Kolik lidí ve fotbale musí zemřít? Peníze lidem zatemnily mozek

V době, kdy pronášel svá slova, hlásila Velká Británie už 21 678 obětí, k nimž každým dnem přibývají další stovky. Uprostřed toho se rozjíždí „Project Restart", který má vést ke znovu rozehrání Premier League. Hráči by měli začít trénovat po skupinkách a od půlky května hrát přípravné zápasy. V červnu pak opět naskočit do Premier League.

Podle Nevilla jde o čistě ekonomické rozhodnutí, které dostatečně nebere v potaz starost o zdraví hráčů a členů realizačních týmů, a to navzdory plánovaným 26 tisícům koronavirových testů v hodnotě 4 milionů liber (přes 120 milionů korun).

A plán také neumí dát odpověď na to, co se bude dít, až se někdo ze zúčastněných virem nakazí, skončí ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče nebo zemře.

„Lidé zvažují rizika. Kolik bude muset v Premier League v důsledku hraní fotbalu zemřít lidí, aby to bylo už nepřijatelné? Jeden hráč? Nebo jeden člen realizačního týmu? Nebo bude stačit jeden z nich na jednotce intenzivní péče? Jak velké riziko musíme podstoupit?" rozpovídal se Neville v pořadu Sky Sports Football Show a připomněl sdělení zdravotního experta FIFA, že fotbal by se neměl hrát až do září.

Současné debaty o restartu jsou prý vedeny jen strachem z finanční kalamity a očekávané ekonomické dopady údajně zamlžují mysl lidí.

„Kluby nainvestovaly do této sezony ohromné peníze. Stovkám hráčům končí smlouvy. V sázce je hodně, vezměte si třeba i takový Leeds, to je obrovská věc. Ve hře jsou masivní odměny, a to zamlžuje mysl lidí, kteří jsou pak ochotni jít do rizika," připomněl mimo jiné situaci lídra druhé anglické ligy, na kterého v případě postupu čeká obrovský balík.

Podle Nevilla panuje ještě větší touha znovu začít hrát v soutěžích z nižších pater pod Premier League, kde mají kluby i hráči více co ztratit.