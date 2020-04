Obnovení Premier League? Nesmysl, byla by to fraška, má jasno starosta Liverpoolu

Starosta Liverpoolu Joe Anderson je proti obnovení anglické fotbalové ligy. Obává se totiž, že i kdyby se Premier League dohrávala bez diváků na tribunách, fanoušci by se srocovali před stadiony. A to především v případě, kdyby Liverpool ukončil třicetileté čekání na titul.

Anglická liga byla kvůli pandemii koronaviru přerušena v polovině března a podle posledních plánů vedení soutěže má znovu začít na začátku června. S ohledem na bezpečnostní opatření by se mělo hrát jen na několika vybraných stadionech a bez diváků.

Anderson s tím však nesouhlasí. "I kdyby se hrálo za zavřenými dveřmi, tak před Anfieldem se sejdou tisíce fanoušků," řekl v rozhovoru pro server BBC. Obavy má zejména z toho, co by se dělo, kdyby si Liverpool zajistil první titul od roku 1990.

"Myslím, že lidé by si v takovou chvíli ze zákazů těžkou hlavu nedělali a přišli by před stadion slavit. Takže obnovení ligy je nesmysl," přidal Anderson. Podle něj by nepomohlo ani to, kdyby si tým trenéra Jürgena Kloppa zajistil titul na neutrální půdě.

"Lidé by stejně přišli slavit a pro policii by bylo nemožné, aby je v takovém případě udržela v předepsané vzdálenosti. Byla by to fraška," uvedl Anderson. "Už teď je pro nás problém zabránit zejména mladým lidem, aby se shromažďovali v parcích. A v případě zisku titulu by zákaz prostě ignorovali," dodal.

Joe Anderson outlines Liverpool concern and calls for Premier League season end https://t.co/X3nBEyHAM4 — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) April 30, 2020

"Prvotní by měly být zdraví a bezpečnost a fotbal by měl být až na druhém místě. Policie, město i lékaři z toho mají obavy, proto žádáme vedení Premier League, aby všechno, co jsem vyjmenoval, vzalo v úvahu. Ano, Liverpool by měl být mistrem, ale ukončete sezonu," prohlásil.