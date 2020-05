Některé zápasy Premier League by mohly být dostupné zdarma na YouTube

Podle nejnovějšího plánu by se pozastavená sezona Premier League mohla znovu rozběhnout na vybraných místech s maximálně 400 lidmi na stadionu v polovině června. Zbylých 92 utkání by tak bylo možné stihnout dohrát do 27. července.

Vzhledem k tomu, že se bude hrát za zavřenými dveřmi, představitelé ligy se snaží zajistit, aby se přenosy ze zápasů dostaly k co největšímu počtu fotbalových příznivců. A to včetně těch, kteří nevlastní některý ze zmiňovaných placených kanálů. Jedním z řešení by mohlo být zatím blíže nespecifikovaný počet střetnutí vysílat zdarma na serveru YouTube.

Premier League games set to be shown on YouTube for FREE https://t.co/zVrumZ6r5u — MailOnline Sport (@MailSport) May 4, 2020

Jak připomínají anglická média, neplacený přenos z ostrovní soutěže by se k divákům dostal poprvé od sezony 2013/14, kdy byly stanicemi Sky Sports a BT Sport zdarma vysílány dva zápasy úvodního kola sezony.

Britský ministr kultury Oliver Dowden už v dubnu jednal s vedením Premier League, aby některé duely odvysílaly volně dostupné televizní stanice. Vláda tím chce mimo jiné předejít tomu, aby se fanoušci shlukovali v bytech těch, kteří mají placené kanály.