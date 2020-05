Je to šílené! Součkův spoluhráč nechce hrát, dokud nebude vakcína

Premier League byla po vypuknutí pandemie přerušena v polovině března, vše ale nasvědčuje tomu, že anglická soutěž se bude bez diváků dohrávat. Někteří fotbalisté už ale vyjádřili své obavy. K Sergiovi Agüerovi z Manchesteru City a Antoniovi Rüdigerovi z Chelsea teď přibyl i spoluhráč Tomáše Součka Manuel Lanzini.

„Podle mě to bude šílené, pokud se bude dohrávat soutěž, aniž by existovala vakcína, která by vás ochránila," nechal se slyšet argentinský záložník pro rozhlasovou stanici Radio Continental.

„Pokud se mě zeptáte, jestli chci hrát, tak samozřejmě ano, ale je potřeba ochránit ostatní. Teď bych nezačal," bojí se Lanzini o svou rodinu stejně jako jeho kolegové, kteří se proti restartu vyslovili již dříve.

Zástupci klubů mají s vedením soutěže o dalších plánech jednat příští týden. Stejně jako v ostatních evropských zemích ale bude hlavně záležet na rozhodnutí vlády, jestli dá fotbalu bez diváků zelenou. Na základě rozhodnutí vládních představitelů už byly zrušeny ročníky například v Belgii, Nizozemsku a Francii.