Tragédie? Dohrát chtějí i ministři, říká český talent v Liverpoolu k ošemetné situaci

Kdyby měli fotbalisté Liverpoolu přijít kvůli pandemii koronaviru o titul, na který klub čeká třicet let, byla by to podle brankáře Vítězslava Jaroše sportovní tragédie. Osmnáctiletý gólman, který chytá za rezervní tým "Reds" do 23 let, ale pevně věří, že přerušená sezona anglické ligy se dohraje a svěřenci trenéra Jürgena Kloppa se stanou mistry.

"Zbývá dohrát devět zápasů a Liverpool potřebuje k titulu šest bodů, takže dvě výhry. Podle mě by normálně na sto procent vyhráli, takže kdyby se zrušila sezona, byla by to tragédie," říká Jaroš.

Je ale optimista i díky tomu, že v Anglii touží ročník dokončit skoro všichni. "Ze začátku tady možná trošku byly obavy, jak se všechno protahovalo a některé země rušily svoje ligy. Ale je plán, že se Premier League dohraje, chtějí to i ministři. Takže teď se spíš všichni chystají, aby byli připraveni, až se začne trénovat a hrát," líčí Jaroš.

Zastavení soutěží na ostrovech ho mrzelo o to víc, že se vracel do tempa a formy po komplikovaném zranění lokte. To ho připravilo o většinu sezony a za rezervu Liverpoolu před koronavirovou pauzou stihl odchytat jen dvě soutěžní utkání.

"Nějakých sedm měsíců jsem byl mimo, další měsíc jsem čekal na první zápas. Zrovna, když jsem se do toho začal dostávat, přišel koronavirus, takže moc jsem toho nenahrál," povzdechne si Jaroš, který do Liverpoolu přišel v roce 2017 z pražské Slavie. "Chytil jsem na tréninku střelu zblízka a prohnul se mi loket. Tím, jak se natáhly vazy, utrhly kousek kosti. Musel jsem na operaci, a proto to tak dlouho trvalo," vysvětluje talentovaný brankář.

Zranění si přivodil krátce poté, co loni v červenci debutoval za první tým v přípravě proti Tranmere (6:0). Přišel také o letní turné v USA, kam by jinak s Kloppovým výběrem odjel. "Bylo to hrozné, těšil jsem se. Ale to je fotbal," podotýká Jaroš.

S "áčkem" Liverpoolu už absolvoval několik desítek tréninků, takže není vyjukaný jako na začátku. Brankářskou jedničku Alissona Beckera považuje za velký vzor. "Určitě je to sympaťák, takový rodinný typ. Je klidný a skromný, na nic si nehraje, i když je nejlepší na světě," oceňuje rodák z Příbrami brazilského reprezentanta.

Dojem na něj udělaly i další hvězdy úřadujícího vítěze Ligy mistrů - útočníci Muhammad Salah a Sadio Mané i kouč Klopp. "Hráči jsou to určitě skvělí, stejně jako lidé. Tím, že pochází z, dá se říct, chudších zemí, dokážou si víc vážit toho, co mají teď," konstatuje Jaroš. "Trenér Klopp je také skvělý člověk a velká osobnost, každý ho tady respektuje," doplňuje vítěz FA Youth Cupu ze sezony 2018/19.

Zatím netuší, kdy se vrátí k tréninkům na hřišti. Doma stále pracuje na individuálních plánech. "Fotbal mi chybí hodně, protahuje se to. Bude těžké se dostat zase do fotbalových věcí s míčem a tak. Ale myslím, že každý se vrátí fyzicky připravený na sto procent," říká Jaroš.

Koronavirové období tráví s anglickou rodinou, u které žije třetím rokem. "Je to lehčí, než kdybych bydlel někde sám v bytě, aspoň mohu být s někým. Dá se to zvládnout, ale je těžké být pořád doma, protože tady není situace úplně ideální. Každý dělá nějaká opatření, třeba se snaží chodit do obchodu jen jednou týdně nebo používat dezinfekce, když už se někam jde," přibližuje mládežnický reprezentant.