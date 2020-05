Opustí hvězdy Premier League? Kane jen za rekord, Pogba je levnější

Koronavirus řádí po celém světě, ale v Anglii to s blížícím se otevřením přestupového okna vře. Nejvíc se mluví, píše a spekuluje o kanonýrovi Tottenhamu Harrym Kaneovi a záložníkovi Manchesteru United Paulu Pogbovi. Oba fotbalisté s největší pravděpodobností Británii opustí.

Šéf Tottenhamu Hotspur Daniel Levy, který má plnou rozhodovací moc od majitele Joea Lewise a je zároveň jedním z vrcholných funkcionářů společnosti ENIC (v letech 1997 až 2006 byla většinovým vlastníkem Slavie – pozn. autora), hodlá prodat kapitána anglické reprezentace Harryho Kanea. Laťku nasadil vysoko, chce za něj 200 mil. liber (asi 6,2 mld. korun), což by byl světový rekord. Překonal by i stávající přestupové maximum Neymara, když se stěhoval z Barcelony do PSG v roce 2017.

Přitom se jeho cena podle renomovaného webu Transfermarkt pohybuje mezi 117 až 135 miliony liber. „Kane je nejlepší útočník planety, nemáme důvod slevovat. Rozhodně ho ale neprodáme v rámci Premier League," zdůraznil podle listu Daily Mail návrat do reality Levy.

Anglický reprezentant Harry Kane zahrává penaltu v kvalifikačním duelu proti Česku v pražském Edenu.

Vlastimil Vacek, Právo

Sám hráč, který po zranění a operaci levého zadního stehenního svalu už trénuje naplno, by se odchodu nebránil. „Chtěl bych získat nějakou velkou trofej, což momentálně s Tottenhamem, který mám ale hluboko v srdci, nevypadá reálně," cituje BBC šestadvacetiletého útočníka.

Zatímco Manchester United si zřejmě musí nechat zajít chuť, jsou tu tři velcí zájemci – Real Madrid, Barcelona a Paris St. Germain. Zatím probíhá spíš „oťukávání" než konkrétní jednání. Barcelona dokonce nabídla záložníka Ivana Rakitiče, aby snížila Kaneho cenu. Jenže chorvatský reprezentant je o sto milionů liber levnější.

Velký zájem je také o Pogbu. Ani jemu by na Old Trafford v odchodu nebránili. Jeho cena se pohybuje okolo 70 milionů liber. O této částce jsou ochotni jednat šéfové Realu Madrid a Paris SG. „O ceně se můžeme bavit, ale máme zájem o Tima Wernera z Lipska i další, především mladé hráče, a v současné situaci nebudeme rozhazovat," uvedl generální ředitel United Ed Woodward. Werner by stál kolem 55 milionů liber.