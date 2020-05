CAS se bude zabývat odvoláním Manchesteru City v červnu

Sportovní arbitráž CAS se bude zabývat odvoláním Manchesteru City proti dvouletému vyloučení z evropských fotbalových pohárů od 8. do 10. června. Zatím není jasné, zda se slyšení zúčastní strany osobně, nebo zda se uskuteční prostřednictvím videokonference. Nebyl ani stanoven termín, do kdy by měl padnout verdikt.