Krutá pravda o legendě: Měl sex s pacientkou, chtěl i moji sestru, říká manželka fotbalové hvězdy

Miloval fotbal. A byl v něm skvělý. Stejnou lásku však legendární George Best cítil i k ženám a alkoholu. A právě ten se mu stal osudným. Severoirský fotbalista George Best zemřel v roce 2005 ve věku 59 let po nevydařené transplantaci jater. O životě jedné z nejrozporuplnějších postav fotbalových dějin se pro britská média rozpovídala jeho bývalá manželka Angie Bestová.

Jeho jméno je neodmyslitelně spjato s Manchesterem United, za který nasázel během svého jedenáctiletého působení na Old Traford 137 branek. Fanoušci Rudých ďáblů ho milovali, soupeři nenáviděli.

Jak složitý život však po boku rodáka z Belfastu byl, popsala jeho žena Angie. "Byl těžký alkoholik. Léčení absolvoval dvakrát, ale všechno bylo zbytečné. Několikrát se zkoušel zbavit závislosti, ale neměl na to. Jediné, co se mu povedlo, bylo, že se vyspal se svou spolupacientkou," nešetří svého bývalého muže Angie Bestová.

Angie si legendu vzala v roce 1970, do pohodového manželství však měl jejich vztah daleko. Kromě nezřízeného pití a poněkud "volnějšího" sexuálního života, se Best potýkal i s depresemi, které se střídaly s jeho opileckou extází. "Vyspal se s mojí nejlepší kamarádkou, do postele chtěl i moji sestru," pokračuje ve vyprávění Angie.

Prášky na spaní

A tím zdaleka nekončí. "Když se vdáte za alkoholika, stane se z vás monstrum. Každé ráno jsem ho nutila brát prášky, které spolu s alkoholem způsobují nevolnost. Dívala jsem se mu pod jazyk, jestli je opravdu spolknul, ale on si je schoval za zuby a pak jsem je našla v jeho šatech."

Nešťastná Angie se tak rozhodla řešit situaci radikálně. "Pak už to bylo neúnosné. Došlo to tak daleko, že jsem mu dávala do čaje tabletky na spaní, aby nemohl pít a zůstal doma. Pak spal klidně 24 hodin v kuse."

A stalo se to, co přijít muselo. Slavný pár se po třech letech rozvedl. Angie měla s Bestem syna Kaluma a dceru Angie. "Lidé se mě často ptají, jestli času stráveného s Georgem lituju. Ne, nelituju a nic bych neměnila. Syn se stal známou televizní osobností a vede skvělý život. Je mi líto, že to jeho otec nevidí, ale byla to jeho volba," uzavírá žena.

S podobnými démony, jako Best, se dlouhá léta pere i další velká postava fotbalové historie Paul Gascoigne. Jak boj dnes 52leté anglické legendy dopadne, je ve hvězdách.