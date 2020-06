Premier League volá! Za obletovaného kanonýra nabízí Chelsea hotový poklad

Už v únoru Werner připustil, že německý kouč Liverpoolu je podle něj nejlepším trenérem na světě. „Je toho hodně, co mi naznačuje, že bych se hodil do stylu hry, jaký Liverpool předvádí," nechal se slyšet kanonýr. Jenže poslední zprávy z Ostrovů dávají tušit, že klub z Anfieldu nákup vyhlášeného střelce zatím jen zvažuje.

A tak to vypadá, že by se místo do Liverpoolu mohl stěhovat na Stamford Bridge. Werner, kterému je čtyřiadvacet, má v této sezoně na kontě 31 vstřelených gólů, za čtyři sezony v barvách Lipska jich pak nasázel 92. Kouč RB Julian Nagelsmann už nedávno připustil, že hráče asi nedokáže klub udržet.

„Nemůžeme s tím nic udělat. On dobře ví, co pro něj Lipsko znamená a jaký vztah má se mnou. Má hodně šancí se u nás v klubu dál rozvíjet. Nevím, jestli pomůže, že mu to budu říkat každý den," poznamenal trenér. „Hráč musí mít pocit, že je v týmu, kde se může zlepšovat. Pokud to necítí, nebylo by dobré, kdybych mu dál říkal, aby zůstal tady," dodal s tím, že rozhodnout se musí ohledně budoucnosti jen a jen Werner. „Je to jeho život, jeho kariéra."