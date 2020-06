Brankář Brightonu si zadělal na obrovskou ostudu: Jak jsi to dokázal? smějí se fanoušci

Štěstí v neštěstí. Jinak nelze moment v prvním poločase zápasu 31. kola Premier League mezi třetím Leicesterem a patnáctým Brightonem v podání Mathewa Ryana nazvat.

Byla to situace, kterých jsou v zápase desítky. Hostující gólman Mat Ryan svírá v klidu míč v náručí a hledá spoluhráče, kterému by poslal míč. Zda si nakonec v poslední chvíli celou věc rozmyslel a pohyb už nedokázal zastavit, ví jen on. Faktem je, že míč z jeho ruky si to místo k jednomu z borců Brightonu zamířil za jeho záda prakticky přímo do běhu domácího Vardyho.

Australský gólman však prokázal bleskovou reakci. Na svůj zkrat dokázal rychle zareagovat a obrovskou šanci hvězdného útočníka zlikvidovat.

I díky tomuto momentu uhráli hosté na hřišti favorita cennou remízu 0:0, naopak sami měli ke třem bodům blíž, když v prvním poločase ve 14. minutě neproměnil hostující Maupay pokutový kop.

Nevídaný moment australského gólmana však nečekal na odezvu u fanoušků dlouho. "To byl opravdu výjimečný kousek, škoda, že z toho nebyla branka, zapsala by se do dějin." "Nezapomenutelný moment, to bylo jako co?" V takovém duchu se nesly ohlasy na sociálních sítích.