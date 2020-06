S Kloppem zažije Liverpool ještě mnoho radosti, věří Dalglish

"Kdybyste tohle řekli, šli byste do basy a na samotku," řekl Dalglish k dlouhému půstu televizní stanici BT Sport po čtvrteční porážce Manchesteru City 1:2 s Chelsea, která rozhodla o korunovaci Liverpoolu už sedm kol před koncem soutěže.

"Někdy se to tak semele. Ale poslední dva roky a od té doby, co přišel Jürgen, stojí za to. Je fantastický. Ztělesňuje všechno, co Liverpool znamená. Oceňuje a respektuje všechny v klubu," chválil německého kouče někdejší skotský reprezentant, který vyhrál s Liverpoolem ligu šestkrát jako hráč a třikrát v roli trenéra.

Úspěch Kloppa a jeho mužstva je podle něj zasloužený. "Není to žádná jednorázovka, protože loni jim to uteklo o bod. Letos prohráli jediný zápas a dvakrát remizovali. Navíc loni vyhráli Ligu mistrů a mistrovství světa klubů. Myslím, že dokud tady bude Jürgen, čeká nás ještě spousta radosti," uvedl Dalglish.

Ten tým je mimořádný

Podle další liverpoolské legendy Graemea Sounesse se povedlo Kloppovi vytvořit úžasné mužstvo. "Nejde jen o tuhle sezonu. Ten tým je mimořádný. Pro žádného soupeře není sranda proti nim hrát. Dávají do toho všechno. Když skloubíte nasazení a kvalitu, jakou mají, je to zkrátka tým," řekl pětinásobný vítěz anglické ligy s Liverpoolem a jeho pozdější kouč.

V Liverpoolu se začíná slavit.

Phil Noble, Reuters

Někdejší liverpoolský obránce Jamie Carragher rád uznal, že se spletl, když v roce 2017 ve svém sloupku napsal, že Klopp nemá na to, aby s týmem získal titul.

"Přišel na Anfield a říkal, že chce pochybovače proměnit v ty, co věří. Já patřil k těm, kteří se vzdali naděje. Je pro mě největším potěšením připustit, že jsem se mýlil," napsal Carragher v listu The Telegraph.