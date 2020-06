Klopp věnoval titul bývalým hráčům a trenérům i fanouškům

"Ten titul je pro tolik lidí... Opět se mnou hovořili Kenny Dalglish, Graeme Souness a očividně z nás měli radost. To je hezké, ale je to díky nim, protože tenhle klub stojí na tom, co vybudovali oni," řekl Klopp pro klubový web na adresu bývalých hráčů a později trenérů Liverpoolu. Pod Dalglishem "Reds" získali předchozí poslední titul v roce 1990.

Klopp věnoval triumf i klubovým legendám, které již nežijí. "Klub je postaven samozřejmě i na (Billu) Shanklym, (Bobu) Paisleym, (Joeu) Faganovi. Na všech těchto a ostatních hráčů," prohlásil.

Německý kouč vyzdvihl nynějšího trenéra Glasgow Rangers Stevena Gerrarda, který za Liverpool hrával v letech 1998 až 2015 a většinu času dělal kapitána. "Posledních 20 let tenhle klub stojí na Stevieho nohách. Musel na svých ramenou nést veškerý tlak a zvládl to výjimečně. Jsem opravdu rád, že mu můžeme tenhle titul věnovat. Všichni tihle chlapci jsou rádi, že mohou být součástí klubu, jeho příběhu a historie," poznamenal Klopp, jehož tým definitivně získal jistotu titulu po čtvrteční porážce Manchesteru City 1:2 na hřišti Chelsea.

Klopp: Jsme tady v naší bublině

Litoval, že kvůli omezením proti nemoci covid-19 nemůže slavit s fanoušky. Tým se sešel v hotelu, kde společně sledoval zápas Manchesteru City. "Neexistovala jiná varianta. Ráno jsme o tom přemýšleli, říkali jsme si, že by to nemuselo být povinné. Ale pak jsem si řekl: Ne, musí to být povinné, musí tam být všichni. Jsem zkušenější a vím, že kdo by zůstal doma, litoval by do konce života," prohlásil Klopp.

Oslavy mistrovského titulu v Liverpoolu.

Phil Noble, Reuters

"Jsme tady v naší bublině. Jsou tu lidé, kteří jsou s námi každý den, všichni jsme testování dvakrát týdně, takže jsme v pořádku. Je hezké to sdílet společně, ale sdílíme to se všemi, kteří jsou tam venku. Je to pro vás tam venku, doufám, že to cítíte," vzkázal třiapadesátiletý kouč.

Bezprostředně po zisku titulu se neubránil slzám a dojatý byl i dlouho poté. "Stále nedokážu shrnout, co cítím. Kdybych se o to znovu pokusil, začnu zase brečet. Jsem úplně ohromený. Je to směsice všech možných pocitů - cítím úlevu, jsem šťastný, hrdý. Když jsme odpočítali posledních pět sekund zápasu, rozhodčí nechal hrát ještě o malinko déle, takže jsme se museli podívat ještě na dva tři nákopy. Pak to byla čirá exploze, neumím to popsat," řekl Klopp.

Prožíval zvláštní pocity. "V ten okamžik jsem se cítil uvnitř tak nějak prázdný, nebyl jsem sám sebou. Ale budu v pořádku, nikdo se nemusí bát. Vlastně jsem nemohl být šťastnější. O něčem takovém jsem nikdy nemohl snít, ani jsem to nedělal. Před třemi lety jsme byli daleko, před rokem už opravdu blízko. Co kluci dokázali za posledních dva a půl roku, je neuvěřitelné," řekl Klopp, který Liverpool vloni dovedl k výhře v Lize mistrů.