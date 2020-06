Kapitán šampionů Henderson: V další sezoně chceme ještě víc!

"Nedokážu popsat, co po vítězství v Premier League cítím. Stejně jako jsem to nedokázal vloni po vítězství v Lize mistrů. Znovu jsou to jedinečné pocity. Je neuvěřitelné, co jsme v poslední době dokázali. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli Ligu mistrů, Superpohár, klubové mistrovství světa a nyní Premier League," řekl Henderson klubovému webu.

"Teď to bude o tom, jak tu laťku udržet, jak zůstat hladovými, jak se stále zlepšovat. Nepochybuji o tom, že hráči tohohle klubu to budou chtít," dodal třicetiletý záložník.

Liverpool už vypadl v Lize mistrů a ve zbytku sezony se pokusí překonat rekordní bodový zisk Manchesteru City. Rival v ročníku 2017/18 získal 100 bodů, "Reds" mají sedm kol před koncem soutěže 86 bodů.

"Užijeme si to, budeme slavit, ale víme, že za pár dní půjdeme rovnou do dalšího utkání proti City. Chceme do konce sezony vyhrát každý zápas a zakončit ji s co nejvíce body. Pak půjdeme do další sezony a budeme chtít ještě víc," uvedl Henderson.

Jürgen Klopp dotáhl Liverpool k mistrovskému titulu

Shaun Botterill, Reuters

"Jde jen o to udržet si ten hlad, což jsme dokázali i v minulých letech. I když jsme získávali i ztráceli trofeje, vždy jsme na to správně zareagovali," dodal zkušený záložník.

Vymodlený titul

Titulu si cenil o to víc, že mu v minulosti dvakrát těsně unikl. V roce 2014 nezvládl Liverpool závěr sezony a ztratil na Manchester City dva body, vloni dokonce jen bod.

"Dvakrát jsem byl titulu hodně blízko, takže to pro mě hodně znamená. Ale jsem šťastný i za spoluhráče, za fanoušky, za celý klub. Čekal na to tak dlouho," řekl jeden z nejdéle působících hráčů v současném kádru Liverpoolu. "Ta loňská zkušenost byla trpká, ale myslím, že nám to posloužilo jako motivace a extra energie. Opravdu moc jsme to chtěli," dodal Henderson.

Oslavy titulu v Liverpoolu.

sntv

V týmu působí od roku 2011 a před pěti lety zažil příchod trenéra Jürgena Kloppa. "Od prvního dne, kdy vešel do dveří, vše změnil a všichni šli za ním. Je to úžasná cesta. Je jasné, že s hráči výborně vychází po osobní stránce, ale udržuje rovnováhu. Je jim přítelem, ale zároveň umí být i nemilosrdný, pokud je potřeba. Je skvělý vůdce a skvělý člověk, všichni mu věříme," dodal Henderson.