Čech bude chybět ve své fotbalové škole, ale s Chelsea má jasný cíl: Vybojovat účast v Lize mistrů

První rok v nové funkci byl hodně specifický, loni v létě zákaz přestupů, na jaře koronavirová pandemie. V čem pro vás byl nejtěžší?

Specifický byl hlavně v tom, že přišla světová pandemie koronaviru a normální život se zastavil. Zasáhlo to veškerou populaci. Každý musel najít způsob, jak se s mimořádnou situací vypořádat, a to nejenom ve fotbale, ale samozřejmě i v osobním životě. Rok 2020 tak nezačal nejlépe. Nebylo to jednoduché, ale situaci jsme zvládli v klubu i rodině.

Jaká je ve vaší funkci spolupráce s ředitelkou klubu Marinou Granovskou a koučem Frankem Lampardem?

Naše spolupráce funguje velice dobře, a to je to nejdůležitější.

Máte někdy možnost zatrénovat si někdy s mužstvem?

Abych se přiznal, od chvíle, kdy jsem pověsil brankářské rukavice na hřebík, tak jsem je oblékl minimálně. Vzhledem ke své práci prakticky nemám možnost se do tréninku zapojit.

Necukají vám někdy ruce a nohy a neříkáte si, co byste udělal jinak, než gólman Kepa Arrizabalaga?

Hlavně ruce mi cukají, ale jen při velkých zápasech, protože bych sám byl nejraději na hřišti. Velké souboje před vyprodaným hledištěm, to je pro mne pořád citlivé téma. Vždyť moje kariéra se uzavřela teprve před rokem. Pořád ta velká utkání prožívám na tribuně, což je pro mne těžké, ale zvykám si. Rozhodně se nesrovnávám s Kepou. Je to vynikající brankář.

Premier League se znovu rozjela. Považujete to za správný krok?

Osobně jsem velice rád, že se Premier League znovu rozjela. Myslím si, že nejen pro fotbal je restart jedině dobře. Věřím, že se tato sezóna dohraje, byť bez diváků a s omezeními. Pokračovat je to správné rozhodnutí i vůči fanouškům, sponzorům a všem lidem, kteří fotbal podporují. Samozřejmě i vůči hráčům. Pro kluby je důležité, aby se liga dohrála na trávníku, a titul získal ten v sezóně nejlepší, což Liverpool už dokázal po našem vítězství nad Citizens, a sestoupili ti, kteří budou mít nejméně bodů po osmatřiceti kolech, a ne třeba po devětadvaceti.

Mistr je jasný, Liverpoolu už titul nikdo nevezme, jaký cíl si dala Chelsea?

Pro nás je hlavní cíl postup do Ligy mistrů. V tabulce jsme zatím čtvrtí, což je první předpoklad. Budeme se chtít na této pozici minimálně udržet. Pokud se ve zbývajících sedmi kolech naskytne možnost dotáhnout se bodově na Leicester před námi a dostat se před něj, uděláme maximum, abychom v tabulce skončili co nejvýše.

Anglické stadióny jsou pověstné skvělou atmosférou. Není ticho na nich až skličující?

Prázdný stadion je zkrátka prázdný stadion, tedy bez atmosféry. Zápasy vypadají úplně jinak než před vyprodanými ochozy. Je to hodně zvláštní pocit, sedět na stadionu, na kterém nikdo není a slyšíte každé slovo z hrací plochy, nebo zadunění kopnutí do míče. S tím se ale musíme všichni vyrovnat.

Chelsea už získala kanonýra Timo Wernera z Lipska, anglická média spekulují o dalších velkých přestupech. Prozradíte nějaká další jména?

Teď se soustředíme na to, abychom sezónu zakončili co nejlépe, a zajistili si postup do Ligy mistrů. V dalších týdnech uvidíme, jak se situace bude vyvíjet a samozřejmě jaké budou představy trenéra Lamparda ohledně přestupů a posunů v týmu. To budeme řešit až v následujících týdnech.

Evropský šampionát byl o rok odložen, věříte, že se v roce 2021 uskuteční?

Věřím, že se evropský šampionát příští rok bude hrát. Nevidím nyní důvod, proč by neměl. Doufám, že se pandemie uklidní a život se vrátí do normálu ve všech směrech a mistrovství proběhne bez omezení. Pokud by nějaká malá omezení přesto musela nastat, nebojím se, že by ohrozila samotný šampionát. Všechno bylo připraveno, vlastně v těchto týdnech se mělo hrát, skončily by skupiny. S klíčem organizace turnaje problém nebude, UEFA už řekla, že se vlastně nic nemění, jen o rok posouvá.

Gólman Slavie Ondřej Kolář vytvořil nový rekord v počtu vychytaných nul v české nejvyšší soutěži. Jak byste ho charakterizoval?

Ondřej Kolář udělal veliký pokrok od svého angažmá v Liberci, kde chytal výborně a vlastně si tak zajistil přestup do Slavie. V jejím týmu od první chvíle podává velice kvalitní výkony. Myslím si, že mu pomohlo i úspěšné vystoupení Slavie v Lize mistrů a Evropské lize. Zápasy mu dodaly cenné zkušenosti a zdravé sebevědomí. Tým šlape a Kolář dokáže vytáhnout důležité zákroky v klíčových momentech, tím sbírá i nuly. Už když se Slavia v probíhajícím ligovém ročníku rozjela, bylo jasné, že ten rekord padne. Čistá konta mu přibývala s velkou frekvencí, takže vytvoření nového rekordu se dalo očekávat.

Prosadil by se Kolář v kvalitním zahraničním klubu, třeba i v Chelsea?

Kolář nasbíral spoustu zkušeností v Lize mistrů a Evropské lize. Podle mne je na zahraniční angažmá připravený. Bude záležet jen na tom, jestli dostane možnost odejít ven, a jak se šance sám chopí. Zahraniční angažmá je hodně o tom, jestli chytíte příležitost za pačesy, jak se říká, a jestli vám vyjde nebo ne. Věřím mu, zkušenosti a kvality na to má. Uvidíme, jak se mu bude dařit v následujících měsících a jestli přijde nějaká zajímavá nabídka na přestup.

Chytal jste v hokeji, hrajete na bicí, stíháte obtížně oba koníčky při náročné manažerské práci? A chystáte nějaké vystoupení?

Práce v klubu mi zabere hodně času, snažím se také maximálně věnovat rodině. U mých volnočasových aktivit záleží hodně na tom, jak si v nabitém programu na ně najdu čas. Nemohu si dělat nějaké velké plány dopředu. Se žádným vystoupením s nějakou kapelou momentálně nepočítám. Uvidíme, co přinese budoucnost. Samozřejmě hokej i muzika jsou příjemné zpestření, relaxace, ale v první řadě musím odvádět kvalitní práci v Chelsea, od toho se pak odvíjí všechno ostatní.

V sobotu začíná patnáctý ročník fotbalové školy, která nese vaše jméno. Stihnete přijet za mladými fotbalisty?

Vzhledem ke koronavirové pandemii a omezením ve Velké Británii se nemohu na zahájení školy dostavit osobně. Vůbec poprvé v její historii. To by se musela pravidla náhle změnit, což nevidím reálně. Po příletu zpět do Anglie bych musel do povinné čtrnáctidenní karantény. To vzhledem k mojí práci nejde, protože Premier League běží, a já mám spoustu úkolů. Hrát budeme do konce července a v srpnu nás čeká minimálně jeden zápas v dohrávaném ročníku Ligy mistrů. Upřímně říkám, je mi líto, že nemohu s malými fotbalisty být ani pár hodin.

Takže vás poprvé neuvidí ani neuslyší?

Při pandemii jsme se všichni naučili komunikovat přes internet prostřednictvím videokonferencí a videotelefonů. Díky nim mě účastníci Školy Petra Čecha uvidí a uslyší. Najdeme si čas, abychom mohli besedovat a povídat si. Uvidíme a uslyšíme se prostřednictvím těchto elektronických prostředků. Samozřejmě je to jiné než osobní kontakt, kdy sedíte s dětmi ve stejné místnosti. Ale věřím, že i prostřednictvím videokonference může být beseda zajímavá a splní svůj účel. Bude to něco nového v historii školy, ale už se na besedu těším.

Kdo vás ve škole zastoupí?

Žáci mají skvělou možnost zatrénovat si s trenéry fotbalové reprezentace. Během školy přijede celý realizační tým národního mužstva v čele s hlavním koučem Jaroslavem Šilhavým. On sám také povede tréninky v průběhu jednoho či dvou dnů místo mne. Kluci nebudou o nic ošizeni a odnesou si skvělý zážitek.

Každý rok jste si dopřál s rodinou dovolenou, stihnete ji letos, když se sezóna takhle protáhla?

Tím, jak se mimořádná situace vyvinula, a hraje se, s dovolenou prakticky nepočítám. Nedělám si v tomto směru žádné plány, protože stále platí omezení cestování v mnoha zemích, takže ani nemůžete jet třeba tam, kam byste chtěli. Situace v různých zemích je všelijaká, takže se zahraniční dovolenou v létě nepočítám.