Mladý český talent hlásí z Manchesteru: Chci konečně chytat dospělý fotbal!

Dvacetiletý fotbalový brankář Matěj Kovář touží začít chytat v seniorských soutěžích. Mládežnický reprezentant působí v Manchesteru United, za který dosud nastupoval pouze v juniorech. Rád by odešel na hostování, neboť tuší, že v A-týmu "Rudých ďáblů" by teď příležitost nedostal.

"Cítím, že je ta správná doba začít chytat dospělý fotbal. Chtěl bych někam na hostování. Určitě bych chtěl zůstat na Ostrovech nebo přímo v Anglii. Zatím ale nevím ani ligu, ani klub, je to ve hvězdách. Doufám, že se to co nejdříve vyjasní," řekl Kovář webu Fotbalové asociace ČR.

Nevěří, že by se v United nyní mohl prosadit. "Popravdě si myslím, že šance není. Konkurence je tam velká, je to nabité a šanci spíše nevidím. Chtěl bych někde chytat dospělý fotbal, třeba i na nižší úrovni a pak někdy v budoucnu pomýšlet na jedničku v United," prohlásil Kovář, který před pár dny úspěšně maturoval.

VELKÁ GRATULACE! Sedmnáctiletý brankář Matěj Kovář z @1_FCS přestoupil do @ManUtd. V klubu podepsal smlouvu na 2,5 roku. Na místě ho doprovázel Luděk Mikloško a zástupci londýnské pobočky @SPORT_INVEST. pic.twitter.com/PhxqpSrNHP — SPORT INVEST (@SPORT_INVEST) January 31, 2018

Brankářskou jedničkou Manchesteru je španělský reprezentant David de Gea. Jeho náhradníky jsou další zkušení gólmani Argentinec Sergio Romero a Lee Grant.

Kovář se dostal v A-týmu alespoň na lavičku v listopadovém utkání Evropské ligy na hřišti Astany. Kromě něj jsou v klubu i další čeští gólmani šestnáctiletý Radek Vítek a o dva roky starší Ondřej Mastný.