Brighton - Manchester Utd. 0:3 Manchester United jasně vyhrál a dál se pere o Evropu

Fotbalisté Manchesteru United vyhráli v úterním utkání Premier League na hřišti Brightonu jasně 3:0 a posunuli se v aktuální tabulce na páté místo. To by zaručovalo postup do skupinové fáze Evropské ligy. Poražený Brighton je patnáctý a na sestupové příčky má náskok šesti bodů.