Kapitán Tottenhamu napadl spoluhráče. Mourinho se nezlobil

Co se vlastně přihodilo? Co rozohnilo brankáře? To jsou věci, které patří do šatny, shodnou se asi všichni zasvěcení. Málokdy se rozebírají na veřejnosti. Llorisovi se ale zjevně hodně nelíbil Sonův výkon.

„Pokud chcete někoho obviňovat, tak můžete mě," překvapil po boji trenér Jose Mourinho, když přišla řeč na choulostivé téma.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time 😳 pic.twitter.com/jjVeKy36AR — Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020

Another angle of Hugo Lloris & Son being separated at half-time 🤬 pic.twitter.com/QpeIAgLmvi — Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020

Samozřejmě, že konkrétního neodhalil nic, avšak alespoň naznačil příčiny sporu mezi hráči. Ty se podle něj zrodily už v minulém zápase, kdy jeho tým prohrál 1:3 v Sheffieldu. „Byl jsem pak vůči svým chlapcům kritický. Nebyli sami o sobě dost nároční. Požádal jsem je, aby byli navzájem tvrdší," líčil Mourinho, který právě výhrou nad Evertonem jako pátý kouč v historii Premier League dosáhl na hranici 200 vítězství.

Hugo Lloris & Son at full-time hugging it out after their half-time fight pic.twitter.com/t3yBkIFaOw — Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020

"Patří to do šatny, ale byl jsem naštvaný. Je to součást fotbalu," podotkl k incidentu Lloris stroze. Zato kouč pokračoval obšírněji. „Son je úžasný. Každý ho má rád, ale kapitán mu jen řekl, že musí víc makat a dát týmu více."

Takovéto situace podle Mourinha týmu pomáhají. „Je to něco, co mužstvo potřebuje k tomu, aby vyrostlo," dodal.