Exslávista Jaroš v Anglii zaujal. Mistrovský Liverpool mu dal novou smlouvu

Osmnáctiletý gólman sice chystá za výběr Reds do 23 let, ale s A-týmem pravidelně trénuje. Proto se také Vítězslav Jaroš po boku mazáků nedávno zúčastnil bezprostředních oslav prvního anglického titulu Liverpoolu po 30 letech.

Nedlouho po nich teď prodloužil s klubem smlouvu.

„Skvělá zpráva, vlastně sen, když mi klub jako Liverpool dal smlouvu na další roky. Už tady působím tři sezony a tohle je velká známka důvěry. Klub mi dal najevo, že ve mně vidí budoucnost, čehož si nesmírně vážím. V poslední sezoně jsem byl zraněný, nevěděl, co se mnou bude. Teď mám jasno a můžu se soustředit jen na fotbal," libuje si Jaroš.

Oslavy titulu v Liverpoolu.

„Smlouvu v Liverpoolu nedostanete jen tak, Víťa si ji musel tvrdě vybojovat a my jsme rádi, že se naše volba, poslat ho do Liverpoolu už v dorosteneckém věku, ukázala jako správná. Pravidelně trénuje s týmem, který suverénně ovládl ligu, z Anglie na něj chodí jen nejlepší reference. O jeho dobré pozici také svědčí, že byl pozvaný na týmovou oslavu anglického titulu. Sice se nedostal na hřiště, ale ostatní ho berou jako součást mužstva," poukazuje Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která hráče zastupuje.

Klopp o něm dobře ví

Liverpool chce vychovávat co nejvíc hráčů ze své akademie pro první tým. "Myslím, že úroveň akademie je skvělá a někteří kluci už v A-týmu naskakují třeba na deset minut. U brankářů je situace složitější, protože my na deset minut do zápasů naskakovat nemůžeme. Stanovili jsme si však s klubem plán mého rozvoje a já mám velkou touhu dokázat, že se Liverpool rozhodl správně," ujišťuje mladý gólman.

„Poslední zážitky, stejně jako každý trénink s Liverpoolem, jsou pro Víťu obrovské zkušenosti. Momentálně je situace taková, že by se měl po sezoně opět zapojit do přípravy s A-týmem. Nadále by měl s mužstvem pravidelně trénovat a chytat za U23. Výhledově by se nejspíš řešilo jeho hostování, aby si vyzkoušel i mužský fotbal. Trenér Klopp i jeho asistenti o Víťových kvalitách dobře vědí. Každý jeho další krok s nimi budeme konzultovat," rýsuje Kolář nejbližší budoucnost.

„Za dobu mého působení v Liverpoolu jsem se naučil opravdu hodně. Hned v první sezoně jsem trénoval pod Stevenem Gerrardem, což je největší klubová legenda, dostal do mě jejich mentalitu jít za vítězstvím, nic nevypustit. Podmínky pro rozvoj jsou tady na vynikající úrovni. Cítím, že jsem se hodně posunul a věřím, že to dokážu i nadále přenášet na hřiště," dodává Jaroš.