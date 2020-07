Gól inkasovaný v 96. minutě zkomplikoval Rudým ďáblům cestu do Ligy mistrů, kouč v ní však dál věří

A to ještě Solskjaer netušil, že hned večer přijde další komplikace. V utkání 35. ligového kola se Southamptonem totiž jeho tým promarnil šanci dostat se v tabulce o dvě příčky výš a předstihnout jak čtvrtý Leicester, tak třetí Chelsea. Se „Svatými" jen remizoval 2:2, když vyrovnávací gól navíc inkasoval v 96. minutě.

„Nejhorší možná chvíle," kabonil se kouč Rudých ďáblů. „Ve fotbale se to ale prostě stává. Sami jsme několik zápasů takto vyhráli, tentokrát jsme naopak o vítězství přišli. Mysleli jsme, že už máme tři body jisté, ale nejspíš jsme si je nezasloužili," přiznával Solskjaer, že Southampton prokazuje v letošní sezoně velký herní progres, a i na Old Trafford hrál dobře.

„Jeho hráči hodně běhají, jsou rychlí, bojují, skáčou do přihrávek i do střel, hrají hodně kolektivně. Chvílemi jsme hráli fantasticky, ale do našeho obvyklého herního rytmu jsme se nedostali."

„Ale i tak jsme měli vítězství udržet, protože jsme měli zápas pod kontrolou a připravili si i dost dalších šancí, abychom ho rozhodli. Pro vítězství jsme toho udělali dost, jen poslední standardní situaci jsme neuhlídali," netajil domácí kapitán Harry Maguiera rozčarování z remízy.

Přitom právě kapitán Rudých ďáblů se po ní podepsal a schytává to proto ze všech stran. Při rohovém kopu hostů totiž rukama držel svého spoluhráče Wan-Bissaku, čímž způsobil chaos v šestnáctce a vlastně umožnil, aby střídající Michael Obafemi po deseti minutách na hřišti pohodlně vyrovnal.

£80M Harry Maguire marking his own player on the corner instead of the opposition, I’m finished💀💀💀 pic.twitter.com/oGV0TuwXJa — ‎ً (@TheImmortalKop) July 13, 2020

Manchester United hrál v té době už jen v deseti, protože trenér Soljskjaer předtím využil tří přerušení ke střídání a za Williamse, který s rozbitou hlavou odešel do kabin, už dalšího hráče na hřiště poslat nemohl.

„Nemyslím, že by to mělo vliv na výsledek. Až do rohového kopu jsme bránili velice dobře," odmítl, že by se pod vyrovnávací gól podepsala únava jeho svěřenců.

Manchester United tak po remíze zůstat v tabulce Premier League na pátém místě, ale Solskjaer se je jistý, že jeho tým zaváhání napraví a v první čtyřce bude nakonec figurovat.

When you know, you know 😏 pic.twitter.com/XZoZ5aEN49 — Southampton FC (@SouthamptonFC) July 14, 2020

„Dostali jsme tvrdou lekci, ale svým hráčům věřím. V této sezoně jsme už zažili několik neúspěchů, ale vždy jsme se z nich poučili. I díky úžasné mentalitě mých svěřenců. Proto jsem si jistý, že se i z remízy a zklamání oklepeme."

V posledních třech kolech Premier League hrají Rudí Ďáblové na hřišti Crystal Palace, na Old Trafford hostí West Ham United a v posledním kole je čeká zápas v Leicesteru, kterému jde rovněž o umístění v první čtyřce a start v Lize mistrů.

Solskjaerův tým má navíc ještě možnost kvalifikovat se do Champions League z rozehrané Evropské ligy, jejíž vítěz má zaručen start v příštím ročníku prestižnější soutěže. Zatím jsou ovšem teprve v osmifinále, i když po domácí výhře nad LASK Linec 5:0 bude srpnová odveta pouze formalitou.