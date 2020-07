Konec legrace, Souček míří do špičky Premier League! Trpišovský má jasno

Velký příběh zdaleka nekončí. Záložník Tomáš Souček změnil hostování z fotbalové Slavie ve West Hamu v trvalý přestup. Zájem o českého reprezentanta ovšem projevují i mnohem kvalitnější kluby Premier League a podle trenéra Jindřicha Trpišovského je jasné, že do některého z nich se také posune. Hodnocení kouče Slavie, pro něhož je Souček fotbalovým dítětem, si poslechněte v přiloženém videu.

Albion objevuje šikovného Čecha. Pro trenéra slávistických fotbalistů však není žádným překvapením, jak výrazně se Tomáš Souček po zimním odchodu do West Hamu dokázal v Premier League prosadit.

Jindřich Trpišovský dokonce očekává, že pětadvacetiletý záložník bude za rok hrát v top týmu.

„Tomášovi stejně jako nám pomohla koronavirová pauza. Všichni pochopili, co je za hráče. Všichni jsou z něj uchváceni, ale nám to přijde logické. Viděli jsme, jak hrál s Barcelonou, Sevillou, Petrohradem, předčil některé hráče na svých postech. Za vše hovoří slova trenéra, že bez něj by se nezachránili," poukazuje Trpišovský v rozhovoru pro klubovou televizi.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský představuje nové posily

Slavia.cz

Žádná legrace, velký příběh. „Teď už se nikdo nesměje, když se bavíme, že za rok bude ve velkých klubech první šestky. Dnes si myslím, že to není pravděpodobné, ale skoro jasné. Je hezké sledovat odchovance Slavie v pozici, kterou má. A bude strašně zajímavé sledovat jeho příběh do budoucna," usmívá se Trpišovský, který cepuje sešívané na soustředění v rakouském Aigenu.

Více už v klubovém videu.