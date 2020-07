Třetí místo je obrovský úspěch, řekl trenér United Solskjaer

"Je to pro nás obrovský úspěch. Už před Leicesterem jsme si řekli, že bez ohledu na to, co se v posledním kole stane, jsme ušli velký kus cesty. Jsme velmi pyšní na naši práci," uvedl Solskjaer na tiskové konferenci.

Kvůli nepovedenému vstupu do sezony se spekulovalo o jeho budoucnosti na lavičce United. "Pokud jsem kritizován, tak mě to posiluje a ještě víc věřím tomu, co dělám. Ale příliš mě nechvalte, prosím. Třetí místo je fantastický úspěch pro všechny vzhledem k tomu, kde jsme byli před několika měsíci," prohlásil sedmačtyřicetiletý norský kouč.

"Postup do Ligy mistrů znamená v příštím ročníku lepší soupeře a velké zápasy. Přesně to naši hráči potřebují k růstu. Není to jako Evropská liga, kde můžete šetřit opory a dát nějaký prostor mladíkům. Teď budeme muset jít v plné síle do všech zápasů," doplnil někdejší reprezentační útočník, který loni s United skončil na šesté příčce anglické ligy.

Manchesterský tým letos výrazně pozvedl záložník Bruno Fernandes. Lednová posila ze Sportingu Lisabon ve 14 ligových utkáních zaznamenala osm gólů a sedm asistencí. V Leicesteru Fernandes vstřelil vítěznou branku z penalty.

"Musíme uznat, že jeho příchod na nás měl masivní dopad. Pomohl nám nejen střílením a připravováním gólů, ale také svým entusiasmem a mentalitou," ocenil Solskjaer portugalského reprezentanta.