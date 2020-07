Za Premier League na televizních obrazovkách se bude od nové sezony už zase platit

Anglická vláda se zasadila o to, že v časech koronavirové krize a vyhlášené karantény došlo k bezprecedentní a do té doby nikdy nepoznané situaci. Po restartu Premier League bylo totiž živě vysíláno všech 92 ligových zápasů, které se do konce sezony hrály.

Vlastníci televizních práv Sky, BT Sport a Amazon po nátlaku vlády dokonce přistoupili na to, že třetina utkání byla vysílána na neplacených kanálech BBC, Amazon či Sky´s Pick. I proto třeba zápas Southamptonu s Manchesterem City sledoval 5. července na obrazovkách BBC rekordní počet 5,7 milionů diváků.

Radost fotbalistů Liverpoolu z mistrovského titulu.

Paul Ellis, ČTK/AP

Sezona je však u konce. 12. září by měl startovat nový ročník Premier League a v něm už se s podobným scénářem nepočítá. Za fotbal na televizních obrazovkách se už bude zase platit. A nic na tom nezmění, že v prvních třech týdnech nové ligové sezony nebudou mít fanoušci s největší pravděpodobností dál přístup na stadiony. Na tribuny se dostanou zřejmě až v říjnu a k tomu ještě v omezeném počtu.

Vlastníci televizních práv už oznámili, že budou vysílat pouze polovinu ligových zápasů a všechny se přitom vrátí na placené kanály.