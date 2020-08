Obránce Rose: Policisté se pořád ptají, zda jsem své auto ukradl

"Naposledy se to stalo minulý týden, kdy jsem byl navštívit mámu. Musel jsem zastavit na parkovišti a vypnout motor. Policie přistavila anton a tři auta a začala mě vyslýchat. Řekli, že dostali hlášení o podezřelém vozidle," uvedl Rose během podcastu Second Captains.

"Ptal jsem se, proč by to zrovna mělo být moje auto. Musel jsem ukázat doklady a podrobit se dechové zkoušce. Je to už pro mě rutina, stejně jako otázky typu: 'Je tohle vozidlo kradené? Odkud ho máte? Můžete dokázat, že jste tohle vozidlo koupil?' Takhle je to pokaždé," doplnil třicetiletý krajní bek.

Danny Rose (vpravo) v dresu Newcastle se snaží zastavit unikajícího Alexe Oxlade-Chamberlaina z Liverpoolu.

Jan Kruger, Reuters

Loni Rose prohlásil, že se nemůže dočkat, až ukončí kariéru, protože už má dost rasismu ve fotbale. "Pokaždé, když něco podobného řeknu nebo si stěžuju, tak se objeví názory, že když beru takové peníze, nemám to prostě řešit. Už jsem ztratil naději na nějakou změnu, protože taková je mentalita lidí ohledně rasismu," konstatoval rodák z Doncasteru.