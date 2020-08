Senzační Souček! Bývalý slávista dál pálí v dresu West Hamu

Paráda! Český záložník Tomáš Souček má super formu a sype do sítí soupeřů jednu trefu za druhou. Tentokrát vystřelil West Hamu výhru 2:1 nad Brentforem, jemuž jen těsně unikl v uplynulé sezoně postup do Premier League. Souček se trefil i před týdnem do sítě Ipswiche, tento duel vyhráli Kladiváři 4:1.