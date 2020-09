Havertz odcestoval ze srazu, aby doladil přestup do Chelsea

Fotbalista Leverkusenu Kai Havertz se odpojil od německé reprezentace a odcestoval do Londýna, kde by měl dotáhnout do konce přestup do Chelsea. Potvrdili to zástupci německého svazu i sportovní ředitel Leverkusenu Rudi Völler. Anglický klub by měl za talentovaného křídelního hráče zaplatit podle informací médií více než 80 milionů eur (2,1 miliardy korun).