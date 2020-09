Vydra hrdinou! Český útočník posunul Burnley k postupu

Stále je zajímavým hráčem. Podle zákulisních informací Matěje Vydru sleduje třeba mistrovská Slavia. A moc nechybělo, aby se od letošního jara proháněl po letenském trávníku. K příchodu útočníka z Anglie do Sparty však nakonec nedošlo.

„Vydra byl v zimním přestupovém období blízko přesunu k nám. Nevyšlo nám to na poslední chvíli poté, kdy se Burnley zranil jejich útočník. Jinak by Matěj zřejmě do Sparty na hostování přišel," uvedl nedávno sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Gólem a proměněnou penaltou v rozstřelu pomohl Matěj Vydra k postupu @BurnleyOfficial do dalšího kola Anglického ligového poháru 💪 https://t.co/UOtzetEd0a — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 17, 2020

Matěj Vydra tak dál válčí v Anglii. A proti Sheffieldu byl hrdinou své ho týmu. V 67. minutě vyrovnal na 1:1 a v rozstřelu proměnil druhou z penalt svého týmu. Ani jeden exekutor Burnley nezaváhal, zatímco McBurnie z Sheffieldu ano.