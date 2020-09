Vydra pohárovým kanonýrem. Dočká se i v Premier League?

Kouč národního týmu Jaroslav Šilhavý zbystřil. V Anglii se mu rozstřílel útočník. Minulý týden Sheffield, ve středu Millwall. Matěj Vydra klestí Burnley cestu Ligovým pohárem. „Doufejme, že minuty budou přibývat i v Premier League a budu nastupovat pravidelněji. Doufám, že mi to tam bude padat. Začal jsem sezonu parádně, dva zápasy, dva góly. Chtěl bych bilanci přenést i do ligy,“ přeje si člen širšího reprezentačního kádru.

Dva zápasy v poháru, dva ligové starty a trefa i v penaltovém rozstřelu. Zdá se, že jde jeho forma nahoru.

„Měl jsem kvalitní přípravu, nějaké tréninky navíc po domluvě s kondičním koučem. Cítím se dobře. Možná že i díky tomu mám střeleckou formu. Když se cítím dobře na hřišti, hraje se mi mnohem lépe. Po dvou gólech je moje sebedůvěra lepší, než byla minulé roky. Musím ji udržet a věřit, že to začne padat i v lize," líčí Matěj Vydra v rozhovoru pro web agentury Chovanec Sport Agency, která ho zastupuje.

Matěj Vydra přispěl gólem k výhře v samotném závěru hry ⚽️ @BurnleyOfficial tak pokračuje do osmifinále @EFL 💪 https://t.co/iZwwYNYywu — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) September 23, 2020

Vstup do Premier League ovšem Burnley zrovna nevyšel.

„Náročný zápas, bohužel nám nevyšel. Leicester hrál v minulé sezoně o postup do Ligy mistrů. I když jsme ale dostali čtyři góly, dva se nám podařilo vstřelit. Je škoda, že jsme do ligy neskočili podobným stylem jako po karanténě v Anglii. Tehdy jsme měli dlouhou sérii bez prohry. Nyní se však hraje o víkendu i v týdnu. Není to sranda. Snad to v sobotu proti Southamptonu napravíme a podaří se nám bodovat," přeje si Vydra.

Chce se rvát za Burnley

Rád by se znovu objevil na hřišti. „Doufám, že minuty v Premier League začnou přibývat a budu hrát pravidelněji."

Konkurence v týmu je obrovská. „Proti Millwallu měl nějaký problém Jay Rodriguez. Uvidíme, jak vážný bude. Kdyby ho vyřadil na delší dobu, asi bych se na hřiště mohl dostat."

Zatím je ještě pořád odhodlaný bojovat o místo v Burnley.

„Mám ještě rok smlouvu a pak uvidíme. Nikam neutíkám. Chci se rvát za Burnley. Premier League je nejlepší liga na světě a když se nějakým útočníkům před vámi daří, nemá cenu sestavu měnit," přemítá Vydra.

„Porvu se jako každý rok a snad budou minuty i zápasy v základní sestavě naskakovat. Mám dobrý vstup do sezony, za což jsem rád. I trenér mi dal důvěru. Jsem mu vděčný. Čeká nás hodně zápasů, sestava se bude točit," těší se český reprezentant.