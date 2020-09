Patřil k nejlepším na hřišti, ostrovní média chválí Součka

Great performance for all of us! I'm proud of that. We still maintain trust and our spirit. We deserved 3 points and we must continue in our good way ⚒💪🏽



Skvělý výkon! Jsem na nás hrdý. Zasloužili jsme si to. Je potřeba pořád pokračovat v naší cestě ⚒💪🏽 #coyi #westham #wolves pic.twitter.com/tP5qikLhrE