Klopp se po výhře nad Arsenalem v televizi pohádal s Keanem

Keane ve studiu domácí Liverpool za výkon převážně chválil, ale připadalo mu, že hráči "Reds" někdy nebránili úplně poctivě. "Říkáte, že to byl lajdácký výkon? Nejsem si jistý, jestli jsem správně rozuměl. Možná jste mluvil o jiném zápase. Nemohlo to být utkání s Arsenalem, omlouvám se. Je to neuvěřitelný popis tohoto duelu, který byl naprosto výjimečný. Nic nebylo lajdácké, vůbec nic," řekl nabroušený Klopp, když ho ze stadionu Anfield přepojili do přímého přenosu.

Arsenal poslal do vedení ve 25. minutě Alexandre Lacazette, ale už za tři minuty vyrovnal Sadio Mané a ještě do přestávky otočil skóre Andrew Robertson. Liverpoolskou pojistku přidala v 88. minutě střídající posila Diogo Jota.

"Od první sekundy jsme dominovali proti soupeři se skvělou formou a museli si dávat pozor na jeho protiútoky. Alisson předvedl dobrý zákrok. Dostali dva míče za obranu, kterým jsme nemohli zabránit, a v takových situacích potřebujete brankáře. Jinak byl náš fotbal absolutně výjimečný, o tomto utkání nejde říct nic špatného. Byl to opak lajdáckosti," přidal trenér Liverpoolu, jehož svěřenci vyhráli všechny tři zápasy v nové sezoně anglické ligy.

Keane se snažil svůj kritický komentář vysvětlit. "Mluvil jsem o lajdáckých momentech, ale jinak jsem říkal, že váš tým byl vynikající. Liverpool jsem pouze chválil, takže si nejsem jistý, jestli jste mě správně slyšel," konstatoval někdejší záložník.

"Slyšel jsem slovo 'lajdácký', takže mě napadá, že jste musel vidět jiný zápas," odpověděl Klopp. "Vy si ho musíte pustit celý," reagoval Keane. "Stoprocentně si ho pustím," dodal bývalý kouč Mohuče nebo Dortmundu.

Poslední slovo měl Keane ve studiu. "Je velmi citlivý, že? Představte si, jak by to vypadalo, kdyby prohrál," uvedl bývalý irský reprezentant, jenž v roli televizního experta bývá hodně kritický.