Coufal: Premier League? Osud mi to teď všechno fantasticky vrátil

Vysnil jste si takovou premiéru?

Upřímně, nemohla dopadnout líp. Myslím, že si mi povedlo odehrát dobrý zápas, týmově jsme ho zvládli skvěle. Výsledek mluví za všechno. Sice jsem neměl tolik balon, jako jsem zvyklý ze Slavie, ale ve West Hamu se hraje trochu jiným stylem, který tomuto týmu vyhovuje.

Na váš výkon se snášejí výhradně pozitivní ohlasy. Jak se poslouchají?

Něco jsem zaslechl, ale nechci si je přehnaně připouštět. Šlo o první zápas, jedna vlaštovka jaro nedělá, jak se říká. Bude důležité výkony potvrzovat. S losem, který je před námi, to bude ještě těžší.

Avizoval vám trenér dopředu, že nastoupíte hned o víkendu?

Něco mi naznačoval Suk (Tomáš Souček, záložník West Hamu), že bych měl hned hrát. Po prvním tréninku v pátek jsem s tím moc nepočítal, trenér mi nic neříkal. Na předzápasovém tréninku jsem ale nacvičoval postavení při standardkách. Že nastoupím jsem se definitivně dozvěděl v sobotu večer.

Dokázal jste odbourat nervozitu?

Musím přiznat, nervozitu jsem měl. Myslím, že byla normální, hrát Premier League po třech dnech v novém klubu... Nevěděl jsem, co od toho úplně očekávat.

Musel jste si zvykat na vyšší tempo?

Jsem zvyklý z evropských pohárů, přizpůsobil jsem se rychle. I tak bylo tempo vysoké. Což je dáno i stylem, který West Ham praktikuje. Se Slavií jsme byli zvyklí držet sedmdesát procent času míč, v krátkých úsecích se nabízet. Tady jsem hodně sprintoval, zachytával jsem náběhy soupeře a snažil se co nejvíc podporovat ofenzívu. Na konci zápasu jsem toho měl opravdu dost.

Radost Kladivářů. Debutující Vladimír Coufal pomohl v anglické lize k výhře West Hamu 3:0 na hřišti dosud stoprocentního Leicesteru.

Marc Atkins, Reuters

Zmínil jste bývalého parťáka ze Slavie Tomáše Součka. Je vaším styčným důstojníkem, pomáhá vám?

Musím mu hrozně moc poděkovat, stará se o mě. Čemu třeba anglicky úplně nerozumím, překládá mi. Hodně mi pomohl i v utkání. Po prvním tréninku mě vzal k sobě na návštěvu, řekl mi, jak to v klubu chodí. Řekl mi, kde, co je, komu si mám říct, když něco potřebuju. Doufám, že vyjde dům, který si chceme rodinou pronajmout kousek od něj. Bylo by to super jak pro děti, tak pro manželky.

Kdy se váš přestup definitivně dotáhl? Věděl jste, že odejdete už před středečním utkáním play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu?

Po zápase mi volal šéf Slavie pan Tvrdík a moji manažeři Karol Kisel a Martin Latka. Všem musím moc poděkovat, bez nich by se transfer neuskutečnil. Oznámili mi, že je všechno dotažené, že přestup klapnul. Že už jen stačí podstoupit v Londýně úspěšně zdravotní prohlídku.

Stihl jste se rozloučit se spoluhráči a trenéry Slavie?

Spali jsme se Slavií v Dánsku do čtvrtku, na hotelu jsme si povídali dlouho do noci. Nakonec mi kluci popřáli v novém působišti hodně štěstí. Ráno na mě pak v Dánsku čekalo soukromé letadlo a odletěl jsem do Londýna, kde si mě vyzvedli lidé z West Hamu. Odvezli mě do jedné z velkých londýnských nemocnic. Tam jsem absolvoval hodně náročnou zdravotní prohlídku.

Den po zápase?

Navíc jsem spal maximálně hodinu a půl. Ale dal jsem to. Udělali mi test na koronavirus, plus všechny možné magnetické rezonance. Prohlídka dopadla dobře, ještě ve čtvrtek večer jsem podepsal smlouvu. Podpis byl načasovaný skvěle.

Tomáš Souček (vlevo) a Vladimír Coufal v barvách West Hamu.

West Ham United

Jak to myslíte?

Ve čtvrtek měl čtvrté narozeniny syn Niki, nemohl jsem být s ním. Budu si ale navždy pamatovat, že jsem podepsal smlouvu v tento den. Potom proběhla představovačka s dresem, měl jsem i první rozhovor s angličtině pro klubový web. Na hotel jsem dorazil v deset večer, v pátek jsem poprvé trénoval s týmem.

Splnil se vám přestupem do Premier League sen?

Každopádně. Jak jsem si všechno postupně přemítal v hlavě, nikdy mi nebylo přáno zahrát si na Ostrovech. Když už nám se Slavií vyšel los a hráli jsme proti Chelsea, měl jsem bolavá záda. I když jsem si tenkrát nechal píchnout snad šest injekcí, hrát nešlo. Osud mi to teď takhle fantasticky vrátil.