Bylo skvělé vrátit se do základní sestavy, prohlásil Bale

Gareth Bale poprvé od příchodu z Realu Madrid nastoupil v základní sestavě fotbalistů Tottenhamu. Ve čtvrtečním úvodním kole základní skupiny Evropské ligy pomohl k domácí výhře 3:0 nad Lincem. Balea potěšil přístup týmu, který si chce co nejdříve zajistit postup do další fáze.

"Bylo skvělé vrátit se, zvlášť do základní sestavy. Na klubové úrovni to byla docela doba. Chvíli potrvá, než se dostanu zpátky do zápasové kondice a vrátí se mi ostrost. Musím být fyzicky zdatnější, ostřejší a rychlejší. Užívám si, že zase hraju fotbal, protože mě dělá šťastným," řekl na webu uefa.com Bale, který střídal v 62. minutě.

"Máme hodně široký kádr a spoustu hráčů, ale v aktuální sezoně hrajeme dost soutěží. Neměli jsme moc času na přípravu, takže budeme potřebovat všechny. Je skvělé být v takovém týmu. Snad budeme posouvat jeden druhého a dosáhneme toho, co chceme," uvedl jednatřicetiletý křídelní hráč, který se ke "Kohoutům" vrátil po sedmi letech v Realu na roční hostování.

Vystoupení londýnského celku proti rakouskému soupeři ho potěšilo. "Byl to profesionální výkon, z nějž máme radost. Víme, že takové zápasy mohou být náročné. Utkání jsme vzali vážně a chtěli jsme si rychle zajistit tři body. Chceme se kvalifikovat do jarní fáze co nejdříve," prohlásil velšský reprezentant a bývalý nejdražší hráč světa.

Podobné hodnocení zvolil i trenér José Mourinho. "Když hrajete první zápas doma, je velmi důležité zvítězit. Kluci k tomu přistoupili vážně. Vypadalo to pěkně a jednoduše, ale tak to nebylo. Proti Linci se vůbec nehraje lehce," konstatoval sedmapadesátiletý Portugalec.

Pod tříbodový zisk Tottenhamu se podepsali Lucas Moura, vlastní brankou Andrés Andrade a Son Hung-min. Dalšími soupeři anglického celku ve skupině J jsou belgické Antverpy a bulharský Ludogorec Razgrad, který vede český kouč Pavel Vrba.

Tottenham pomýšlí v Evropské lize na vítězství. Mourinho už tuto soutěž ovládl s Portem v roce 2003 (pod tehdejším názvem Pohár UEFA) a v roce 2017 s Manchesterem United. "Vím, že José Mourinho je vítěz a i tady chce vyhrát trofej. Podle mě si to mužstvo zaslouží. Jsem hodně optimistický ohledně této sezony, ale pojďme krok za krokem. O trofej se popereme, protože si ji fanoušci i klub zaslouží," řekl osmadvacetiletý Brazilec Moura.