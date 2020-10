Zhnusení a frustrace. Lžete a ještě do toho taháte moji víru, zuří fotbalová hvězda

Zmíněný deník přinesl informaci o údajném Pogbově konci v reprezentaci s odvoláním na blíže neurčené blízkovýchodní zdroje. The Sun uváděl, že se francouzského fotbalisty a praktikujícího muslima měly dotknout Macronovy výroky po nedávné vraždě učitele v Paříži.

Prezident vraždu učitele Samuela Patyho, jemuž 16. října uřízl hlavu osmnáctiletý Čečenec, označil za „islamistický teroristický čin". A dále řekl: „Jednota a neústupnost jsou jedinou odpovědí na zrůdnost islamistického terorismu."

Pogbu bulvární list pořádně naštval a o celé věci se rozepsal na Instagramu.

„Takže The Sun to udělal znovu ... koluje o mně ze sta procent absolutně ničím nepodložená zpráva, která tvrdí něco, co jsem nikdy neřekl a ani o tom nepřemýšlel. Jsem zhnusený, naštvaný, šokovaný a frustrovaný, že některá ´média´ mě využívají k naprosto vylhaným titulkům v souvislosti s citlivým tématem posledních událostí ve Francii a zamíchají do toho ještě národní tým a moji víru," naštvalo 27letého záložníka.

„Jsem proti všem formám teroru a násilí," zdůraznil. „Podniknu právní kroky proti vydavatelům a šiřitelům těchto stoprocentně falešných informací," napsal dále fotbalista, jehož rodiče pochází z Guiney.

The Sun už se prostřednictvím svého mluvčího za své počínání omluvil. „Uveřejnili jsme zprávu, že se Paul Pogba rozhodl skončit v národním týmu poté, co se tato informace objevila na jiných sportovních webech. Publikovaly ji například stránky The Mirror, Mail Online a další. Následně Paul Pogba tuto informaci popřel a my jsme ihned na základě jeho slov náš článek aktualizovali. Omlouváme se za způsobené problémy," stojí v prohlášení bulvárního listu.