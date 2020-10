Kalas je v Bristolu kapitánem, útočí na svůj rekord. Rád bych ke gólu přidal sestřičku, směje se

Sezonu rozjel výtečně - vstřeleným gólem. Obránce anglického druholigového Bristolu Tomáš Kalas věří, že do konce soutěže přidá alespoň jednu trefu, čímž by si vytvořil osobní rekord. Český fotbalový reprezentant, který už doléčil zraněné rameno, navíc od léta zažívá novou roli kapitána mužstva.

Považujete si kapitánské pásky?

Nejsem extra komunikativní typ. Nejsem takový, že bych na někoho vyletěl nebo někomu udílel rady. Jsem spíš tišší, klidnější. Nikdy jsem se nepovažoval za velkého fotbalistu. Mít kapitánskou páku je pro mě nová role. Když se mě trenér zeptal, jestli ji přijmu, odpověděl jsem mu na rovinu, že sice s radostí a veškerou pokorou, ale ať ode mě neočekává, že budu jiný než doposud. Moje slova přijal.

Cítíte od spoluhráčů větší respekt?

U některých vůči mně narostl. Člověk si této důvěry váží, jde o ocenění za dřinu v dosavadní kariéře. Pásku si užívám. Každopádně na sobě teď mám nálepku nejen nejdražšího přestupu, nejlépe placeného hráče, ale jsem navíc i kapitán. Víc toho na ramenou už nést nemůžu.(smích)

Tomáš Kalas opouští hřiště s nepříjemným zraněním.

bcfc.co.uk

Rozkopané koše v kabině nebo plamenné proslovy se od vás spoluhráči ani nyní nedočkají?

Raději za dotyčným hráčem zajdu osobně. Řeknu, že by bylo lepší, aby udělal to a to. S tím vůbec problém nemám. Sám to tak mám rád, když někdo chce sdělit mně. Nepotřebuji mluvit přede všemi v kabině. Není třeba si tím zvedat ego.

Aby se cizinec ve druhé anglické lize stal kapitánem, je však mimořádná věc.

Sám nevím. I když jde o druhou ligu, příliš českých hráčů v zahraničních klubech kapitány nebylo. Snad kromě Petra Čecha, nebo jestli Tomáš Rosický kapitánskou pásku párkrát oblékl. Nebo legenda, jako byl Tomáš Galásek, který byl kapitánem v Ajaxu Amsterdam. Z novodobějších českých fotbalistů pásku nemá skoro žádný. Samozřejmě, na druhou stranu, Bristol je pořád tým Championship. Bylo by pro mě o něco vážnější ocenění být kapitánem, pokud by byl Bristol v Premier Legaue. Tohle je vlastně můj další cíl.

Další by mohl být, že vstřelíte v této sezoně dva góly, což se vám nikdy v kariéře nepovedlo.

Já bych moc rád řekl, že chci dát šest, sedm gólů. Ale zase musím hledět na statistiky, jak moc efektivní vepředu jsem. To je něco, na čem se snažím pracovat. Nevím úplně přesně, co mi schází. Obranné hlavičky jsou v pořádku, ale útočné dobré nejsou. Jestli, kromě hraní s balonem, chci něco zlepšit, tak produktivitu.

Sezonu jste ale začal skvěle, trefil jste se hned na jejím začátku. Věříte, že ke gólu přidáte bratříčka?

A pak třeba i sestřičku. Jenže dva góly za jednu sezonu jsem zatím nikdy nedal. Na svoje střelecké statistiky nemůžu být hrdý. Mých pět branek za posledních deset let není mnoho.

Tomáš Kalas už kope za Bristol City...

bcfc.co.uk

Je cílem Bristolu postup do Premier League?

Tohle je cíl každého klubu, kromě nováčků. Nebo těch, kteří na takovou ambici nemají požadovaný rozpočet. Ve hře o postup je až patnáct týmů, které chtějí být v první šestce. My jsme mezi nimi. Jakýmkoli způsobem se chceme pokusit o Premier League. Ať už přímo z prvních dvou míst, nebo přes play off.

V minulosti jste byl u dvou postupů, kvůli častým hostováním jste si Premier League doposud nezahrál. O to větší motivaci nyní máte?

Pokud by se postoupilo, věřím, že bych v Bristolu zůstal. A nebyl bych poslán jinam, jako se mi to stávalo dřív v jiných klubech. Takže mým velkým přáním je dovršit postupový hattrick, zůstat minimálně jednu sezonu v Premier League. Být součástí týmu a pravidelně hrát.

Od jara se hraje fotbal nejen v Anglii bez diváků. Zvykl jste si na ticho na stadionech?

Zvykl jsem si prakticky hned. Nechci říkat, že diváky během utkání nevnímám. Ale většinou se koncentruju na hru do té míry, že fanoušky pominu. Že nejsou na stadionu je škoda především pro ně. Speciálně v Anglii je fotbal pro fanoušky svátkem. Celý víkend se v rodinách organizuje podle zápasu. Teď jim bylo odejmuto, na čem vyrostli, čím žili.

Jak často se ve druhé anglické lize testuje na koronavirus?

Jeden čas jsme byli testovaní dvakrát týdně, potom se přešlo na periodu třikrát do měsíce. Teď skoro nejsme testovaní vůbec. Náš klub vzal situaci zodpovědněji, většina týmů ve druhé lize už delší dobu netestuje. My jsme se snažili podstoupit odběry jednou za deset dnů, i když jsme nemuseli. Když vedení Bristolu zjistilo, že ostatní kluby hráče netestují, usoudilo, že je zbytečné, abychom vyhazovali peníze za testy. A pak hráli proti soupeři, který je nakažený a neví o tom. Připojili jsme se tedy k ostatním.