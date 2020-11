Klopp po výhře nad West Hamem velebil debutanta Phillipse

Kloppovi kvůli zraněním chyběly opory Virgil van Dijk, Joël Matip a Fabinho, takže ve středu obrany dostal vedle Joea Gomeze šanci nezkušený Phillips. Člen liverpoolské rezervy za A-tým dosud odehrál jen pohárový duel s Evertonem v minulé sezoně.

Phillips ale v sobotu na stadionu Anfield dokázal ubránit hráče West Hamu, za který nastoupili i čeští reprezentanti Tomáš Souček s Vladimírem Coufalem. "Je to skvělý kluk, chytrý a inteligentní. Společně jsme se zasmáli tomu, že moje hra nebyla oku lahodící stejně jako ta jeho. Ani jeden z nás není Lionel Messi, ale koho to trápí," řekl Klopp v rozhovoru pro BBC.

🔴 Nathaniel Phillips - Premier League debut by numbers



Clearances - 9 (🥇 1st)

Aerial Duels Won - 5 (= 🥇 1st)

Interceptions - 2 (= 🥈 2nd)

Accurate Passes - 66#LIVWHU #LFC pic.twitter.com/nkUWpUJLAf — WhoScored.com (@WhoScored) October 31, 2020

"Ve vzduchu je jako monstrum a má rád souboje na hřišti. Ve svém prvním zápase v Premier League byl úžasný. Každý si dokáže představit, jaké musel mít nervy po tak dlouhém čekání," doplnil německý trenér.

Přitom Phillips už ani nemusel působit v Liverpoolu. "Je to bláznivý příběh. Před třemi lety byl na cestě do Ameriky na vysokou školu. Potom přišel do našeho rezervního týmu. Objevili jsme ho, trénoval s námi a udělal na nás dojem," vzpomínal Klopp.

"V létě ho chtělo 12 klubů z druhé anglické ligy. Bylo jasné, že odejde a já s tím v té době neměl problém. Ale naštěstí pro nás to nevyšlo. Proti West Hamu byl přesně tam, kde měl být. Hodně nám pomohl, podal dobrý výkon," dodal třiapadesátiletý kouč Liverpoolu, jehož svěřenci po sedmi kolech vedou neúplnou tabulku.