WADA se omluvila Sakhovi za dopingový případ a odškodnila ho

Sakha v dubnu 2016 suspendovala na 30 dnů do vyšetření případu UEFA poté, co měl obránce pozitivní test na látku napomáhající spalování tuků. Sakho následně vynechal finále Evropské ligy proti Seville a nedostal se do francouzské nominace na mistrovství Evropy. V červenci UEFA případ uzavřela s tím, že látka higenamin není výslovně uvedena na seznamu zakázaných léků WADA. Antidopingovou agenturu za tuto nejasnost kritizovala.

Právník WADA se dnes Sakhovi za roli agentury v jeho případu omluvil. "WADA bere zpět nařčení a omlouvá se za ně. WADA uznává, že se jich neměla dopustit, vzhledem k faktu, že pana Sakha UEFA zbavila obvinění. WADA přijímá, že pan Sakho neporušil antidopingová pravidla, nepodváděl, nechtěl získat výhodu a jednal v dobré víře," uvedl právník a dodal, že WADA zaplatí Sakhovi odškodné a soudní výlohy. Výše částky nebyla zveřejněna.

Sakho si už po dopingovém případu za Liverpool i kvůli prohřeškům proti interním pravidlům nezahrál. Na začátku roku 2017 se přesunul do Crystal Palace, nejprve na hostování a poté na přestup. "Vždycky jsme říkali, že pravda vyjde najevo, a jsem rád, že se WADA omluvila. Nyní je všechno za mnou a můžu se koukat dopředu," uvedl pařížský rodák.