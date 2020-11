Souček je zase hrdinou. Může za to první gól i nepovedený Panenka

Kladiváři udeřili v první minutě nastavení. Na startu akce byl další bývalý fotbalista z vršovického Edenu Coufal, ale finále obstaral právě Souček. Dostal balon na penaltu a přízemní ranou jej pravačkou poslal do sítě. „Celý zápas byl hodně těžký. Zasloužili jsme si vyhrát, devadesát minut jsme se o to snažili," konstatoval spokojený český reprezentant. „Jsem šťastný, že jsme vyhráli a já dal vítězný gól. Hlavně jsem ale hrdý na to, jak jsme hráli. Bylo to drama," pokračoval Souček. Hráči Fulhamu se snažili přesvědčit sudího, aby gól kvůli údajnému ofsajdovému postavení jiného hráče West Hamu, ale neuspěli.

Jedním dechem pak také Souček zdůraznil, že největším hrdinou byl gólman West Hamu Fabianski. „V poslední vteřině nám výhru zachránil," narážel hráč s číslem 28 na dresu na lapenou penaltu v osmé minutě nastavení. „Soupeř zkusil zakončení ve stylu české legendy, Antonína Panenky, a Lukasz to skvěle chytil," složil gólmanovi poklonu autor vítězného gólu.

Neskrýval, že si pořádně oddechl, když protrhl střeleckou smůlu. „Samozřejmě, že jsem rád, že to tam spadlo. Měl jsem hodně šancí, ale nepadalo to tam. Je skvělé, že jsme vyhráli před reprezentační přestávkou a teď si to můžeme během pauzy užít," smál se.

"Máme jedenáct bodů a poskočili jsme tabulkou nahoru. Je třeba si taky uvědomit, že jsme měli hodně tvrdý program a proti velké šestce jsme hráli fakt dobře. Teď jsme to moc chtěli proti Fulhamu potvrdit a jsme rádi, že se to povedlo," dodal pětadvacetiletý fotbalista.