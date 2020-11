Hollywoodští herci koupili velšský fotbalový klub Wrexham

Kanadský herec Reynolds je hvězdou komiksových filmů Deadpool a jeho přítel McElhenney se proslavil jako autor a herec televizního sitcomu It's Always Sunny in Philadelphia. Klub koupili od sdružení fanoušků, jemuž patřil od roku 2011.

Hollywoodští herci popsali Wrexham jako "spícího obra". Slíbili, že ho vrátí do Anglické fotbalové ligy, která sdružuje druhou až čtvrtou nejvyšší soutěž, a zavázali se zvýšit kapacitu desetitisícového stadionu Racecourse Ground.

"Možná, že jste nikdy neslyšeli o Wrexhamu, Racecourse Ground nebo (sponzorovi) Ifor Williams. Ale uslyšíte," řekl Reynolds v krátkém videu oznamujícím převzetí klubu.

Wrexham byl založen v roce 1864 a patří k nejstarším klubům na světě. Pravděpodobně nejslavnější okamžik zažil v roce 1992, kdy porazil v třetím kole Anglického poháru tehdejší úřadující mistry Arsenal.