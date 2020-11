Hráči přestávají mít z fotbalu radost, prohlásil Guardiola

"To je problém. Dřív to bylo prima hrát jednou nebo dvakrát týdně, mít u toho diváky. Teď se hraje každé tři dny. Pojedeme vyhrát do Porta, pak se budeme chystat na Fulham," řekl Guardiola, jehož svěřenci nastoupí v úterý v Lize mistrů a další utkání v Premier League je čeká znovu v sobotu.

Proti Burnley se hráči Manchesteru City konečně rozstříleli. Zatímco v úvodních osmi ligových zápasech dali úřadující vicemistři dohromady deset gólů, v sobotu se trefili hned pětkrát. Hattrickem se blýskl Rijád Mahriz. "Ty góly nám samozřejmě pomohou," uvedl španělský kouč, podle něj se musí činit útočníci, aby si udrželi místo v sestavě. "Gabriel Jesus musí dávat góly, Raheem Sterling také musí skórovat víc, když nastoupí," řekl Guardiola, jehož tým je v tabulce osmý.

