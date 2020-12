Naprostý unikát! Mourinhův tým čeká zápas, který historie nepamatuje

Slavia Praha versus Sokol Bílá Hora. Tak by mohl s jistou nadsázkou vypadat los Českého poháru, pokud by dopadl jako v Anglii. V rámci FA Cupu totiž proti sobě svedl lídra Premier League Tottenham Hotspur a Marine FC. Že vám jméno soupeře Mourinhova týmu nic neříká? Není divu, hraje totiž osmou nejvyšší soutěže v Anglii. Takový duel historie nejstarší klubové soutěže světa nepamatuje.

Po deseti kolech vede Tottenham pořadí Premier League o skóre před obhájcem titulu z Liverpoolu. Jen jednou našli "Kohouti" přemožitele, šestkrát slavili vítězství. Ve třetím kole FA Cupu se postaví týmu, který v současné době bojuje v osmé nejvyšší anglické soutěži, což v českých podmínkách odpovídá II. třídě.

V historii FA Cupu se nikdy nestalo, aby proti sobě nastoupily celky s tak velkým výkonnostním rozdílem. Pro představu Marine FC se pyšní historií prakticky stejně starou, jakou mají pražská "S". Založen byl v roce 1894, své zápasy hraje na stadionu s názvem Rossett Park s kapacitou 3185 fanoušků.

Pro Marine FC, který je členem Northern Premier League North West, jak zní oficiální název soutěže, jde pochopitelně o největší zápas v historii.

Stejně jako v Česku a řadě dalších zemí jsou však i nižší soutěže na Ostrovech přerušeny, klub z hrabství Merseyside je tak zatím na devátém místě.

Spoluhráči Ben Davies a Japhet Tanganga (vpravo) slaví s fotbalistou Tottenhamu Hotspur Harrym Winksem (vlevo) jeho šťastný gól v utkání Evropské ligy proti Razgradu.

Dylan Martinez, Reuters

"Je to neskutečný los, ale my se připravíme nejlépe, jak to bude možné. Vyhráli jsme sedm zápasů, abychom se dostali až do třetího kola. A tohle je pro nás ta největší odměna," říkal manažer Marine FC Neil Young.

Zápasy třetího kola FA Cupu jsou naplánovány od 8. do 11. ledna, tým Marine FC už je však pro fanoušky bez ohledu na výsledek jasným vítězem už nyní.