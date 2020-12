Gól United mě těší, ale vyměnil bych ho za body, hlásí hrdina West Hamu. Radost mu udělala Slavia

Pocit, když dáte gól Manchesteru United je jistě nádherný. Navíc první půle jasně patřila West Hamu. Byly tam obrovské šance. Konečný výsledek vás asi pořádně bolí, co?

Dát gól Manchesteru United, to se počítá, jsem za to moc rád. Kór když to byl gól na 1:0, ale mrzí mě to, protože to utkání jsme měli zvládnout. Už poločas měl být minimálně dva, možná 3:0 pro nás. Druhý poločas bychom třeba už zvládli. Jenže to bylo jen o gól. Přišel na nás jiný Manchester. My jsme svoje šance zahodili a oni nás z těch svých potrestali. A odvezli si nakonec tři body.

Vyrovnávací gól United byl hodně sporný. Na Ostrovech se propíralo, že míč letěl při útočné akce Rudých ďáblů vzduchem mimo hřiště. Koukali jste se na to na videu po zápase a co na to s odstupem říkáte?

Samozřejmě jsme na to koukali a viděli jsme i hodně fotek, kde to bylo minimálně metr za lajnou, takže nějakou křivdu cítíme. Ale já pořád říkám, že nemůžeme přestat hrát, když rozhodčí nepískne. Takže je to i naše chyba, že jsme trochu přestali hrát. Dali jsme jim prostor a oni nás potrestali. Ale mrzí nás to pořád. Kdyby byl VAR na té lajně, nebo rozhodčí zareagoval, tak ten gól nepadl a třeba bychom to nakonec zvládli i bodově.

Vychutnal jste si svoji gólovou radost víc i kvůli tomu, že na tribunách bylo aspoň pár diváků?

Bylo to o hodně hezčí, už když jsme vstupovali na hřiště, když jsem slyšel naši hymnu. A ten gól, to bylo ještě lepší. Měl jsem okolo lidi, kteří mi fandili. Mohl jsem to pořádně oslavit, měl jsem tam manželku s dcerou, běžel jsem za nimi a bylo to o to hezčí a důležitější. Věřím, že počty fanoušků na stadionu budou jen růst a růst.

Spravil jste si trochu náladu při derby S, kdy váš bývalý klub Slavie jasně vyhrál na Letné?

Derby se mi hodně líbilo, jasně, že jsem si spravil chuť. Těšil jsem se na to celou neděli. Když jsme tam hráli naposledy, bylo to taky 3:0 pro nás. Tohle bylo zasloužené vítězství Slavie, moc mě to těšilo. O to víc, že se hrálo o první místo. Tak to má být, že Slavia se Spartou budou hrát o první místo. I fanoušci si to užili, sice mohli fandit jen u televize, ale bylo to fajn. Jsem rád, že to Slavia zvládla.

Místo vás se po rohu prosadil Sima a fanoušci hned vzpomínali, že takové góly jste dával Spartě vy...

Co se týče Simy, dělá mi velkou radost. Jeho start je neuvěřitelný, jenom ať takhle pokračuje. Je teprve na začátku, tak ať se mu vyhýbají zranění. A jeho gól po rohu? Tak to klobouk dolů. Není to poprvé, co takový dal, takže jen tak dál.