Hodně mizerný zápas, řekl Keane o manchesterském derby

Bezbrankové derby mezi fotbalisty Manchesteru United a City ve 12. kole anglické ligy hodně zklamalo Roye Keana. Bývalý kapitán United a nyní expert televizní stanice Sky Sports zkritizoval oba týmy za to, že se spokojily s remízou. Známý bouřlivák také nechápal, jak se hráči po konci sobotního zápasu navzdory vzájemné rivalitě mohli přátelsky bavit.

"Byl to hodně mizerný zápas. Týmy musí ukázat touhu zvítězit. V derby padly jen dvě žluté karty. Nikdy jsem po utkání neviděl tolik objetí a klábosení. Vždyť je to derby. Lámu si nad tím hlavu. Jsem opravdu frustrovaný. Musíte trošku riskovat a snažit se vyhrát. Nespokojit se s remízou," řekl Keane v hodnocení po zápase.

"Na konci se realizační týmy usmívají a objímají, hráči se baví. Prostě zmizte do tunelu. Nechápu to. Všichni se chtějí kamarádit. Hrajete za tyhle kluby, abyste vyhrávali a ne abyste se s každým kamarádili," uvedl devětačtyřicetiletý Ir, který hrál za "Rudé ďábly" v letech 1993 až 2005.

Ani jeden z celků ho nenadchl. "City podle předpokladů drželi hodně míč, ale byli hodně předvídatelní a chodili do stran a zpátky. Nebyla tam žádná intenzita a opravdu scházela kvalita vzhledem k tomu, jaké hráče měli na hřišti. United musíte pochválit za to, že velmi dobře bránili, ale jinak to byla bída, zvlášť v koncovce u obou týmů," prohlásil Keane.

S Keanovým hodnocením souhlasil i jeho bývalý spoluhráč z United a v současnosti rovněž expert Sky Sports Gary Neville. "Nechtěli vyhrát, ať už hráči nebo trenéři. To je hodně špatné a neměli bychom to tolerovat," řekl.

Kouč "Citizens" Pep Guardiola remízu bral. "Je to dobrý bod. Rád bych vyhrál, ale nesmíme zapomenout, že jsme hráli na Old Trafford. Po většinu utkání jsme hráli dobře, i když jsme si nevytvořili šance," citoval ho klubový web.

Trenér United Ole Gunnar Solskjaer měl radost z toho, jak se jeho svěřenci vzpamatovali z úterního vyřazení z Ligy mistrů. "Celý tým si zaslouží pochvalu. Vím, jak psychicky těžké to pro hráče i pro mě po úterním zklamání bylo. Hráči se zvedli, získali bod a udrželi nulu. Můžeme se tím posunout dál," řekl pro web United.

