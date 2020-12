Chelsea - Tottenham 3:2 Čechův návrat do brány Chelsea začal jako ve zlém snu. Legenda nakonec slavila výhru

Velký návrat Petra Čecha do brány Chelsea začal hodně nešťastně, ale nakonec byl vítězný. Český gólman nastoupil za rezervní tým Blues v duelu 10. kola Premier League 2 v londýnském derby s celkem Tottenhamu U-23, a přestože během 17 úvodních minut hned dvakrát inkasoval, jeho tým nakonec slavil výhru 3:2.

Petr Čech se vrací do brány.

Plzeňský rodák se v oficiálním zápase postavil mezi tyče po 565 dnech od ukončení kariéry, ale comeback pro něj začal pohromou. Už ve třetí minutě ho překonal Jubril Okedina. Pár minut poté využil Čechovo zaváhání šestnáctiletý Dane Scarlett, jenž zvýšil na 2:0 pro hosty.

Po přestávce ale domácí duel otočili. Nejprve z penalty snížil Myles Peart-Harris a o pár desítek sekund později srovnal Marcel Lewis. V samotném závěru nakonec dokonal obrat svým druhým zásahem v utkání Peart-Harris.

@PetrCech se vrací! Přesně po 565 dnech nastoupí Big Pete do soutěžního utkání! V rámci Premier League 2 naskočí od 20 hodin do branky @ChelseaFC U23 v duelu proti @SpursOfficial! pic.twitter.com/13sHajOWp0 — SPORT INVEST (@SPORT_INVEST) December 14, 2020

V nervozním závěru viděl červenou kartu nejprve hostující Alfie Devine. Chvíli po něm mířil předčasně do sprch i ostřílený záložník Daniel Drinkwater.

Čech byl v polovině října zapsán na soupisku A týmu Chelsea a byl připraven naskočit v případě nouze, která by nastala kvůli nákaze koronavirem v týmu, i do soutěžního zápasu v Premier League. Tak brzký restart své kariéry však nečekal možná ani on sám.

Poradce sportovního a technického úseku Chelsea Petr Čech nehrál soutěžní zápas od svého ukončení kariéry v květnu 2019. Stále se ale udržoval v kondici, zejména se oddával své velké vášni, kterou je hokej. Jako gólman týmu Guildford Phoenix odchytal několik zápasů.

Čech pravidelně trénoval se seniorským týmem Chelsea od chvíle, kdy tým začal uvažovat o jeho zápisu na soupisku. V akci byl především během mezinárodních přestávek, kdy stálí gólmani měli reprezentační povinnosti.

Chelsea tedy stále tvrdí, že Čech figuruje na soupisce spíše jen jako nouzové řešení, ale kdo ví, zda jeho start v Premier Legue 2 nepředznamenává jeho ostrý start v anglické nejvyšší lize.