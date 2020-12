Souček: Bayern? Řeším jenom West Ham

V uplynulém týdnu prošla evropskými médii informace, že o vás stojí Bayern Mnichov. Fanoušci West Hamu na sociálních sítích vyjadřují obavy, že vás klub prodá. Co vy na to?

"Jsem klidný. Ve West Hamu jsem šťastný, chci tu být. Jasně, člověk nikdy neví, jaká ho čeká budoucnost, ale já teď neřeším nic jiného než klub. Soustředím se především na fotbal," uvedl Souček v rozhovoru pro Sport.cz.

Musím být ale příjemné, když o vás stojí tak slavný klub.

Pochopitelně ano. Každý člověk má chválu rád. Je moc příjemné, že se o mně mluví v souvislosti s takovým klubem, že o mě pozitivně mluví trenér, spoluhráči, fanoušci. Překládám si to tak, že dělám fotbal dobře.

Jednání tedy žádná neprobíhají?

Jak říkám, tyhle věci jdou mimo mě. Soustředím se jen na svůj klub, na svoje výkony. Poslechnu nebo si přečtu pozitiva, ale jinak nic není aktuální.

Ve West Hamu brzy dovršíte první rok. Předčil vaše očekávání?

Musím říct, že tak skvělý rok jsem nečekal. Jde o moje první zahraniční angažmá, měl jsem trochu obavu, jak bude vypadat. Všechno mě ale mile překvapilo. Lidé v klubu, spoluhráči. Sešlo se to perfektně. Oni pomáhají mně, já jim. Jsem srdcař. Když někde jsem, potřebuju tam být srdcem. Hned od začátku jsem se cítil v klubu komfortně, díky tomu jsem mohl podávat výborné výkony.

Alespoň jedno minus najdete?

Asi jedno z mála je situace kolem pandemie koronaviru. A také, že fanoušci nemůžou chodit na stadiony. Do nového roku si přeju, aby se všechno uklidnilo, aby lidi byli zdraví. A zase byli na tribunách. Prvních pět zápasů jsem zažil plné stadiony, mám v hlavě, jaké to bylo, když byla fantastická atmosféra. Nemůžu se dočkat, až zase nastane.

Co říkáte na klubový zvyk, kterým je vypouštění bublin?

Hodně hezká tradice. Nikdy nezapomenu na svoji premiéru, bubliny byly úplně všude. Stáli jsme v tunelu, čekali na nástup, na stadionu hráli hymnu West Hamu. Zpíval ji celý stadion, bubliny poletovaly... Neskutečný pocit, měl jsem husí kůži. Bubliny jsou tu pořád, jenže chybí fanoušci.

Zmínil jste klubovou hymnu. Troufnul byste si ji zazpívat?

Rytmus i pár slov už znám. Měli jsme v létě zápisné, pár kluků ji zpívalo. Poslouchám ji i před zápasy. Musím ale popravdě říct, že ji musím ještě vypilovat.

Je pro vás prostředí ve West Hamu příjemné a sympatické tak, jako bylo ve Slavii?

Mám výborný pocit. Spousta lidí mi před odchodem do Anglie tvrdila, že parta a podobné věci se v zahraničí moc nenosí. Ale ve West Hamu je to skvělý, v kabině jedou vtípky. Jako ve Slavii. I trenéři jsou strašně příjemní. Jedině snad... Ve Slavii jsme po zápasech jezdili na týmové večeře, tady jedeme za rodinami. Ale je to také kvůli pandemii. Věřím, že až se situace uklidní, budou společné večeře i tady. Plánoval se vánoční večírek, kvůli opatřením nebude.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský hraje s týmem na tréninku bago. Zapojuje se podobně kouč David Moyes?

Ano. Ne tedy, že by hrál přímo bago, ale například, při střelbě nám nahazuje míče. Nebo mu děláme kličku. A spoustu dalších věcí. Motivuje nás, zapojuje se s námi do soutěží. Je tedy dost podobný jako pan Trpišovský. Často s námi i mluví. Ptá se, jak se cítíme na hřišti, vysvětluje nám, co po nás chce. Každý řekne svůj názor. Máme často i videa. Buď po menších skupinkách nebo celé mužstvo.

Tlačí vás Moyes ještě víc do koncovky?

Nechává mi ve hře volnou ruku. Často tvrdí, že má rád, když bráním ve své šestnáctce. K když útočíme, nabíhám před branku soupeře. Dal jsem nějaké góly, trenér mi klade na srdce, ať chodím do koncovky, co to jde.

Manažer fotbalového West Hamu United David Moyes.

Adam Davy, Reuters

West Hamu se na podzim daří, jste na dostřel pohárovým příčkám. Jedete nad plán?

Před sezonou mi kamarád poslal odkaz na anketu, ve které lidé tipovali favority na titul a na sestup. Vyšli jsme z ankety úplně nejhůř. Zděsil jsem se trochu. Já si ale dávám vždycky vysoké cíle. Přišel jsem ze Slavie, kde se jen vyhrávalo, nechtěl jsem hrát v Anglii o udržení. Chceme nahoře vydržet co nejdéle. A když to přeženu, hrát o evropské poháry.

V závěru roku je v Premier League tradičně náročný program, každý z týmů čekají dva zápasy ve třech dnech. Jste připravený?

Budu mít fotbalové Vánoce. Angličané tohle období milují. Jde o silnou tradici, těším se taky. Říká se, že kdo tohle nezažil, vůbec neví, do čeho jde. My budeme hrát tři zápasy v šesti dnech, což bude hodně náročné. Jsem domluvený s manželkou, že můžeme udělat pouze večeři na Štědrý den, další dny už ne. Musím být připravený na zápasy, půjdou rychle po sobě.

Přes svátky jste míval doposud vždycky volno.

Půjde o velkou změnu. Těším se na Štědrý den, dvouletá dcerka se nemůže dočkat. Pořád dokola říká: Ježíšek, Ježíšek. Bude hezký vidět její radost, až uvidí dárky. Máme je už nakoupené.

Tomáš Souček (vlevo) a Vladimír Coufal v barvách West Hamu po vítězství na hřišti Leicesteru.

West Ham United

Českým fotbalistům děláte na Ostrovech prvotřídní reklamu. Od září se k vám přidal bývalý spoluhráč ze Slavie Vladimír Coufal. Čekal jste, že se bude až takhle prosazovat?

Jsem strašně rád, jak se Cuf chytil. Vlastně hned od prvního zápasu. Měl stejnou cestu jako já: Dva dny po příchodu nastoupil. Důležitý duel s Leicesterem jsme vyhráli, Cufovi se dařilo, ukázal kvalitu. Hraje pravidelně, vysoký standard potvrzuje v každém utkání. Silnou pozici si vybudoval rychle. Jsem rád, mu všechno tak vychází.

Protože jste ho West Hamu doporučoval?

(směje se) Jeho příchod jsem schvaloval. V Anglii potvrzuje, co jsem si o něm myslel, když hrál ve Slavii.

V posledních dnech se mluví o zájmu West Hamu o reprezentačního záložníka Alexe Krále, se kterým jste také hrával ve Slavii. Doporučíte ho kouči Davidovi Moyesovi?

Komunikace ze strany trenérů ve West Hamu je velmi dobrá. Ptají se mě na kluky z české reprezentace, vyptávají se na hráče ve Slavii. Prohodím pár jmen, o kterých si myslím, že by byly pro West Ham zajímavé.

Alex Král v akci...

FAČR

V nadsázce vypadá, že máte také funkci skauta.

Když to hodně zlehčíme, tak ano.(směje se) Ne, jde o legraci. Jedná se jen o konzultace.

Nakolik z Ostrovů sledujete Slavii?

Hodně. Když mám čas, koukám na její zápasy. Jsem v kontaktu s pár lidmi z mužstva, těší mě, že se Slavii dál daří. Zvládla parádně skupinu Evropské ligy. O české lize jsem nepochyboval.

Vypadá, že Slavia nezadržitelně míří za mistrovským hattrickem.

Je evidentní, že kvalitou je nad ostatními celky. Soupeře válcuje. Její hra je dominantní, budoucnost Slavie proto vidím pozitivně.