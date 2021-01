Fletcher byl povýšen do realizačního týmu Manchesteru United

Bývalý skotský fotbalový reprezentant Darren Fletcher rozšířil realizační tým Manchesteru United, kde jako hráč strávil dvacet let a získal s ním pět titulů. Šestatřicetiletý někdejší záložník byl do role jednoho z asistentů hlavního trenéra Oleho Gunnara Solskjaera povýšen po krátkém působení u výběru hráčů do 16 let.