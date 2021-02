Šílenost na Old Trafford: 79 vteřin a dost. Co stálo za rekordní výhrou United?

V roli vyloučeného hráče pak už jen smutně sledoval, jak jeho tým dostává jeden gól za druhým. Southampton, který dohrával v devíti, odjel z Manchesteru s rekordním debaklem 0:9.

„Nechal svůj tým ve štychu. Co udělal, bylo strašné. Zabil tím celý zápas," prohlásil ve studiu televizní stanice BT Sport bývalý stoper United Rio Ferdinand. Rakouský trenér Southamptonu Ralph Hasenhüttl poslal Jankewitze do hry v sobotu na poslední dvě minuty v duelu s Aston Villou, tři dny po debutu v Premier League šel 19letý záložník do boje od začátku. Po hororovém zákroku na domácího McTominaye ale neodehrál ani dvě minuty. Stal se nejmladším vyloučeným hráčem v anglické lize od vyloučení Jacka Wilshirea z října 2010. Tomu bylo tehdy 18 let a 288 dní.

„Když jsem viděl faul poprvé, pomyslel jsem si, že zvolil špatné řešení. Ale když ho viděl ze záznamu... Prostě šílené," prohlásil Ferdinand. Manchester zápas rozhodl do poločasu, kdy vedl 4:0. Po přestávce přidal dalších pět branek.

Výsledek 0:9 je nejvyšší v historii Premier League, stal se potřetí v její historii. Shodou okolností, dvakrát devítigólový debakl utrpěl právě Southamptonu. Poprvé v říjnu 2019, kdy ho roznesl Leicester. „Svatá nebesa. Devět gólů dostal Southampton také v minulé sezoně," reagoval na Twitteru legendární anglický útočník Gary Lineker. Třetím rekordním zápisem je výhra United 9:0 nad Ipswich Town (1995).

„V relativně krátké době jsme znovu prohráli strašným způsobem. Byl to ten samý příběh. Brzké vyloučení a devadesát minut utrpení. Hrozně to bolí. Zatím jsme ale měli dobrou sezonu. Uvidíme, jak se s debaklem popasujeme," pronesl kouč Hasenhüttl.

