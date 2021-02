Nenecháme City utéct s titulem, řekl Solskjaer po další ztrátě

United po 24 kolech z druhého místa neúplné tabulky Premier League ztrácí na Citizens sedm bodů. Svěřenci trenéra Pepa Guardioly navíc mají zápas k dobru a drží úctyhodnou sérii 16 soutěžních vítězství, z toho 11 v lize.

"Jsou v dobré formě, ale potřebujeme vyhrávat a dostat je pod tlak. My a (třetí) Leicester musíme bojovat," řekl Solskjaer pro britská média. "Nenecháme City utéct s titulem, brzy s nimi hrajeme. Nevzdáme to předčasně," doplnil někdejší útočník.

Jeho tým měl 20. ledna po triumfu 2:1 nad Fulhamem v tabulce před City dvoubodový náskok. Jenže pak přišla šokující domácí prohra 1:2 s posledním Sheffieldem, která odstartovala špatné období United. Ti za posledních pět kol zvítězili pouze jednou - doma 9:0 nad Southamptonem.

Rudí ďáblové na stadionu předposledního West Bromwiche inkasovali už v 83. vteřině, kdy se hlavou trefil Mbaye Diagne. Těsně před pauzou hostům zachránil bod Bruno Fernandes výstavní střelou z voleje. "Jsem zklamaný. Chtěli jsme získat tři body a dostat týmy okolo nás pod tlak. Sami jsme si to na začátku zkomplikovali, když jsme po minutě prohrávali," konstatoval Solskjaer.

Nebyl spokojený s rozhodčími. Sudí Craig Pawson po hodině hry nejprve pro United odpískal pokutový kop za souboj domácího Semiho Ajayiho s Harrym Maguirem. Po konzultaci s videorozhodčím a kontrole na monitoru ale hlavní arbitr penaltu odvolal, protože kontakt nebyl takový, aby kapitán hostů musel spadnout. Maguire zřejmě také byl v postavení mimo hru.

Fotbalisté Leicesteru na duel Evropské ligy v Praze proti Slavii naladili vítězně, kdy v Premier League porazili 3:1 obhájce titulu Liverpool. Harvey Barnes z Leicesteru bojuje o míč s Ozanem Kabakem z LFC.

Michael Regan, ČTK/AP

"Myslím, že Harry byl v ofsajdu, když Bruno Fernandes zasáhnul míč. Ale pokud nechali hru pokračovat, je to faul a jasná penalta. Někdo tam asi usnul," prohlásil Solskjaer. "Tohle se opakuje příliš často... Jednou je to faul, podruhé to není faul. Jeden týden je to penalta, druhý týden to není penalta," dodal sedmačtyřicetiletý kouč.