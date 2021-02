Byli jsme lepší, než si mnoho lidí myslelo a přálo, kvitoval Klopp probuzení svého Liverpoolu

Neskutečné, jaké kiksy byli schopni fotbalisté Lipska v první osmifinálové partii Ligy mistrů vyrobit. To Sabitzer a pět minut po něm Mukiele naservírovali Liverpoolu výhru jako na zlatém podnosu. Sabitzer zpětnou přihrávkou, kterou Klostermann nezachytil, protože podklouzl, francouzský legionář proto, že nezpracoval balon a Mané vedení Reds jistil. Však se také po pár minutách ze hřiště pakoval, jenže německému celku to už nebylo v budapešťském azylu nic platné.

„Liverpool nám nedal dva góly, dali jsme si je sami. Udělali jsme dvě hrubé, do očí bijící chyby, které se trestají nejen na této úrovni," posteskl si kouč Lipska Julian Nagelsmann nad minelami, jichž se jeho hráči dopustili.

„A stejně tak zlé bylo, že jsme nevyužili šancí, které jsme si připravili. Rozhodně jsme nebyli o dva góly horší," připomněl tyč nastřelenou Angeliňem hned ve čtvrté minutě, ale i příležitost Hwanga v nastavení.

„Ale třeba se sem vrátíme a odehrajeme s Liverpoolem jiný zápas," naznačil, že pokud v Německu současná restriktivní opatření dál potrvají a jeho mužstvo by muselo po odvetě na Anfieldu do čtrnáctidenní karantény, mohl by se hrát i druhý osmifinálový duel 10. března v budapešťské Puskas areně, kam už se teď vzhledem k přísným restriktivním protikoronavirovým opatřením platným v Německu musela obě mužstva uchýlit.

Liverpoolský Mohamed Salah otevřel skóre osmifinále Ligy mistrů proti Lipsku.

Laszlo Balogh, ČTK/AP

„Nepřekvapilo by mě to," reagoval kouč Liverpoolu Jürgen Klopp, jemuž se ovšem příliš nezamlouvala slova jeho krajana o darovaných gólech.

„To my k nim soupeře přinutili, i když je pravdou, že chyba Mukieleho byla nešťastná," oponoval Jürgen Klopp do mikrofonů DAZN.

Lipsko je špičkovým týmem, ví Klopp

„Lipsko je skutečně špičkovým týmem, který obvykle zvládá podobné zápasy mnohem lépe. Vždyť už několikrát přemohlo týmy, které jsou na tom po fyzické i fotbalové stránce velice dobře," připomínal, že budesligový celek se stal noční můrou pro Tottenham i třeba pro Manchester United. V konfrontaci s anglickými soupeři totiž dokázalo vyhrát v Lize mistrů ze čtyř předchozích zápasů hned tři.

„Ale my jsme byli dobří. Dokonce lepší, než si mnoho lidí myslelo. Čekali, že znovu uklouzneme," očividně Kloppa těšilo, že se jeho Reds probrali v pravý čas.

„Víme ale, že jsme teprve v poločase osmifinále, nejsme hloupí," dodával Klopp, pro jehož tým je Liga mistrů poslední příležitostí získat v této sezoně nějakou trofej.

🗣️ Julian #Nagelsmann: „Wir haben in der zweiten Hälfte ein gutes Spiel gemacht und viele Chancen herausgespielt. Wir haben uns zwei krasse Fehler geleistet, die auf diesem Niveau sofort bestraft werden. Es ist jedoch schlimmer, dass wir unsere Chancen nicht verwerten." #RBLLFC pic.twitter.com/cOMdHnswKz — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) February 16, 2021

„Věděli a věřili jsme, že zápas pro nás může představovat nový začátek," přiznával Trent Alexander-Arnold, jak velkou cenu pro Liverpool výhra nad Lipskem má.

„Proto bylo pro nás tak důležité udržet čisté konto," připomínal kapitán Liverpoolu Jordan Henderson, že v předchozích sedmi soutěžních zápasech jeho tým pokaždé inkasoval. Až teď v osmifinále Champions League uhrál nulu.

„Během sezony jsme čelili mnohým obtížným situacím, takže teď brát věci, jak přicházejí a dělat krůček za krůčkem. Pokud je uděláme, přijdou i dobré výsledky."