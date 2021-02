Čeká nás maturita. A nejen kvůli Vardymu, přiznává kouč Slavie před Leicesterem

Všude se ve spojení s Leicesterem skloňuje jméno Jamie Vardy, jenže momentálně třetí tým Premier League není jen o něm. A čtvrteční konfrontace v Edenu rozhodně nebude pouze o tom, jak Vardyho uhlídat .

„Bude to o rychlosti, předvídavosti, vzájemném zajišťování, protože on je nejen ohromně rychlý, ale má i skvělý výběr místa. Neustále se pohybuje na hranici ofsajdu, aniž by se v něm ocitl. Prostě fantastický útočník patřící podle mého mezi pět nejlepších na světě, takže na naše obránce čeká maturita," připomněl slávistický kouč, že eliminování bombarďáka Leicesteru bude jen jedním z úkolů, jenž na jeho tým čeká.

Jamie Vardy je největší hvězdiou Leicesteru.

Rui Vieira, Reuters

„Je tam ale i Barnes, o němž se sice moc nemluví, ale nebezpečím představujícím pro soupeře je na úrovni Vardyho. Obdivuhodné, že se odchovanec klubu stane během tří sezon v tak početném a kvalitním kádru klíčovým hráčem mužstva. Musí to být skvělý pocit pro něho i klub," připomněl Trpišovský třiadvacetiletý meteorit zářící na nebi Premier League a nachystaný i na Prahu.

„A k nim navrch James Maddison. Skvělý, fantastický," mohl se trenér Pražanů zastavovat o jednoho soupeřova hráče po druhém a pět na ně fotbalové ódy.

Brendan Rodgers, trenér Leicesteru City v akci.

Michael Regan, Reuters

To všechno pak podtrhnout rukopisem manažera Brendana Rodgerse, který je po dvouletém působení v Leicesteru na mužstvu Lišek pochopitelně patrný.

„Sledoval jsem ho už jako manažera Liverpoolu. A teď ještě víc, protože Leicester je jedním z mých nejoblíbenějších týmů. Je pro mě ctí, že proti němu mohu teď stát," vypadlo z Trpišovského, jak jsou všichni v Edenu na duel s Liškami natěšení.

„A přitom abychom se jim postavili čelem a všichni na nás mohli být po zápase hrdí," netajil kouč českého mistra, jak moc by mu chutnal úspěch z konfrontace s Leicesterem. A to přesto, že pro něho nebylo vůbec snadné hráče na protivníka připravit, jak má ve zvyku.

„Zvlášť, když nevíme, kdo proti nám nastoupí a v jakém rozestavení bude soupeř hrát. Proto jsme vycházeli z posledních zápasů Leicesteru a ukázali jim z každého trochu. A i informace jsme jim vytřídili," přiznal trenér Slavie, že nakonec mu z analýzy anglického protivníka vyšla zdánlivě jednoduchá taktická rovnice.

„Leicester má hru založenou na obranném bloku, z něhož si otvírá prostor k rychlým protiútokům. Proto se budeme i my držet svého stylu hry. Ovšem s tím, že se musíme vyvarovat laciných ztrát míče, protože soupeř po jeho zisku posílá okamžitě dopředu přímočaré přihrávky na útočníky. To ovšem vyžaduje předvídavost, stejně jako správné postavení brankáře a obou stoperů, což bude rovněž hrozně důležité," prozrazoval Trpišovský něco málo z taktického scénáře, při jehož dokonalém naplnění by se mohlo naplnit jeho přání.

To aby byli nejen slávističtí fanoušci, ale celý český fotbal mohl být na Slavii po maturitě s Liškami patřičně hrdý.