Rval bych si vlasy, kdybych ten gól nedal, přiznal Provod a hned zatoužil po Rudých ďáblech

Na chvíli mu zatrnulo. „To když Sima vyskočil na centr do Nica. On skáče strašně vysoko, takže jsem se bál, aby mi balon nesebral,“ přiznával Lukáš Provod, co mu letělo hlavou, když se v úvodu druhé půle v Leicesteru snášel do Schmeichelovy šestnáctky načechraný balon od rumunského spoluhráče Stanciua. Sima na něj hlavou nedosáhl, takže bylo na Provodovi, aby otevřel skóre...

„Trhal bych si vlasy, kdybych nedal gól. Byla to neuvěřitelná přihrávka a já byl v lehké pozici, takže jsem se soustředil, abych míč trefil a doklepl ho do brány. Všechna chvála by měla patřit spíš Nicovi," popisoval veledůležitou pohárovou trefu Provod, jarní slávistický nahrávač a král ligových asistencí, který se na Ostrovech převtělil ve střelce.

„Životní gól? To ano, ale doufám, že přijdou další," snil hned po postupu před Leicester, že tažení Slavie pohárovou Evropou bude pokračovat.

Pohádkovém postupu, protože velkým favoritem byl před vzájemnou konfrontací se Slavií samozřejmě Leicester.

„Ono je to celé jako pohádka, která začala už když jsem přišel do Slavie. A teď pokračuje. A kdyby tak pokračovala v osmifinále proti Manchesteru United," hned vyslovil Provod název soupeře, kterého by si v dalším kole Evropské ligy přál.

„Fandím mu odmalička. Je to ještě malinko lepší tým a větší klub než Leicester," zatoužil stejně jako trenér Trpišovský po měření sil s Rudými ďábly z Old Trafford.

„Bylo by skvělé porovnat se teď s nimi."

Slávista Lukáš Provod překonává Kaspera Schmeichela v bráně Leicesteru. Přihlíží Caglar Söyüncü.

Slavii pochopitelně narostlo po vyřazení Leicesteru sebevědomí, což platí i pro Provoda. „Teď samozřejmě vládne euforie, ale je to úspěch, který bude doceněn až trochu později. Důležité bylo, abychom všichni dřeli a bojovali jeden za druhého. A abychom si nepřipouštěli, že hrajeme s třetím týmem Premier League a nevyvíjeli sami na sebe zbytečný tlak. To byla jediná cesta, jak uspět," reagoval slávistický střelec na chválu, která se na něho po zápase snášela.

„Mluví se o útočnících, ale to, co předvedli Kúdela, Kolář, Zima i oba krajní obránci, bylo neuvěřitelné," připomínal Provod, že Leicester nedal Slavii gól ani v prvním zápase, ani v odvetě.

„Vardy, Barnes a spol. jsou přitom obrovsky rychlí a všechno také řeší v obrovské rychlosti. S českou ligou se to nedá srovnat. A oni se s nimi vypořádali."