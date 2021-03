Zemřela liverpoolská legenda útočník St. John

Po dlouhé nemoci zemřel bývalý liverpoolský útočník Ian St. John. Někdejšímu skotskému fotbalovému reprezentantovi bylo 82 let. Za Liverpool dal v letech 1961 až 1971 ve 425 zápasech 118 gólů. Ten nejdůležitější vstřelil v prodloužení finále Anglického poháru v roce 1965 proti Leedsu, nad kterým Liverpool zvítězil 2:1, a poprvé soutěž vyhrál.

"Byl to jeden z nejikoničtějších gólů v historii Liverpoolu," uvedl úřadující anglický šampion a St. Johna označil za skutečnou klubovou legendu.

Do Liverpoolu přišel St. John z rodného Motherwellu za 37 500 liber a stal se do té doby nejdražší posilou klubu. Pod vedením legendárního kouče Billa Shanklyho pomohl týmu k postupu do nejvyšší soutěže a později k dvěma ligovým titulům. V roce 1966 si zahrál ve finále PVP proti Dortmundu.

Za skotskou reprezentaci odehrál 21 zápasů a dal devět gólů. Dvakrát skóroval v baráži o MS 1962 proti československému výběru, který nakonec vyhrál 4:2 po prodloužení.

Po skončení hráčské kariéry trénoval Motherwell a Portsmouth, společně s Jimmym Greavesem uváděl v televizi fotbalový pořad Saint and Greavsie.